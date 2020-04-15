​​​​​​​ منظمة الصحة العالمية: قرار ترامب قطع الدعم أمر مؤسف

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، أدهانوم، اليوم الأربعاء، وفقاً لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وتابع أدهانوم: "الولايات المتحدة الأمريكية صديق كريم وعريق لمنظمة الصحة العالمية، ونأمل أن تستمر على هذا النحو".

وتابع: "قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الدعم المالي الذي تقدمه واشنطن للمنظمة العالمية أمر مؤسف".

ولفت إلى أن المنظمة ستتجه إلى دول أخرى لتوفير أي فجوة في تمويل جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه وجه إداراته لتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، معتبراً أنها فشلت في الحصول على المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا ونشرها بطريقة شفافة.

المصدر: وكالات