​​​​​​​ مجالس مقاطعة قامشلو تندد بمجزرة عين عيسى وتعتبرها استمراراً لنهج الإبادة

واستهدف المحتل التركي يوم أمس عائلة في ناحية عين عيسى أسفرت عن فقدان الأب وثلاثة من أطفاله لحياتهم، فيما أصيبت الأم والطفلة الرابعة بجروح بليغة.

وبصدد ذلك استنكرت مؤسسات ومجالس مقاطعات قامشلو هذه المجزرة وذلك من خلال إلقاء العديد من البيانات المنفصلة:

أصدر مجلس مدينة قامشلو بياناً صباح اليوم قرئ أمام المجلس، وذلك من قبل الرئيس المشترك لمجلس مدينة قامشلو سليمان أبو بكر، أدان من خلاله مجزرة عين عيسى وجميع المجازر التي يرتكبها المحتل التركي وطالب المجتمع الدولي وجميع المنظمات التي تدّعي حقوق الإنسان والحريات أن تخرج من صمتها وأن تعمل على ردع هذا المحتل.

وأشار البيان بأن "سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق المدنيين في شمال وشرق سوريا ما هو إلا دليل على فشل مخططاته التوسعية من الناحية السياسية والعسكرية لذا يلجأ إلى ضرب المدنيين العزل وآخرها المجزرة التي قام بها في عين عيسى ".

وحمّل البيان الدول الضامنة في سوريا وفي مقدمتهم حكومة دمشق والحكومة الروسية وجميع المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي مسؤولية المجازر التي ترتكب أمام أنظار العالم.

عامودا

هذا ونندد مجلس ناحية عامودا خلال بيان قرئ اليوم أمام مجلس الناحية من قبل الرئيس المشترك لمجلس ناحية عامودا محمد أحمد، بالهجوم التركي العدواني أكد من خلاله بأن "سياسة الإبادة التي تمارسها الدولة التركية ضد شعوب المنطقة هو تجاهل واضح لكل القيم والأعراف الدولية وكذلك تصعيد ممنهج لفرض أجندتها العدائية.

تربه سبيه

فيما اتهم مجلس ناحية تربه سبيه الحكومة السورية وروسية بالاتفاق مع تركيا ومرتزقتها باتباع حرب خاصة ضد مكونات شمال وشرق سوريا والهجمات المتكررة على المدنيين. وذلك خلال بيان أصدر من قبل مجلس الناحية قرئ من قبل الرئيس المشترك لمجلس الناحية محمد حجي فرحان.

كركي لكي

وجاء في نص بيان مجلس كركي لكي الذي قرئ من قبل خالد عثمان عضو مجلس الناحية "بأن جرائم الاحتلال التركي تدل على الإبادة الجماعية لكل شعوب شمال وشرق سوريا وضرب الأمن والاستقرار النموذجي الديمقراطي الذي ينعم به الشعب في المنطقة ".

واختتم البيان بالقول " ممارساتهم تزيدنا إصراراً ومقاومة ومن هنا ندين ونستنكر هذا العدوان الذي يحصل أمام أنظار المجتمع وننادي لكافة المنظمات الدولية وحقوق الإنسان للوقوف أمام هذه الهجمات".

تل كوجر

وفي سياق متّصل، أدانت أيضاً مجالس ومؤسسات الإدارة الذاتية في ناحية تل كوجر ممارسات الدولة التركية بحق المدنيين وذلك من خلال قراءة بيان أمام مجلس الناحية.

وجاء في نص البيان الذي قرئ من قبل سعدة الخلف الرئيسة المشتركة لمجلس الناحية تل كوجر" على شعبنا وبكل المكونات في شمال وشرق سوريا الوقوف صامداً وبكل إرادة تجاه ممارسات تركيا على شعبنا في عين عيسى وتل تمر لنحقق النصر ونكون سنداً لكافة أهلينا".

ديرك

وفي نفس السياق تجم،ع العشرات من أعضاء المؤسسات أمام مجلس ناحية ديرك للإدلاء ببيان، قرئ من قبل عضو مجلس ناحية ديرك مطيع علي وجاء في نصّه:

" الدولة التركية تستهدف بشكل يومي المدنيين في شمال وشرق سوريا كما أن عمليات القتل والخطف مستمرة في المناطق المحتلة كعفرين، سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، هدفهم من خلال هذه الجرائم والممارسات اللاإنسانية القضاء على الاستقرار والأمان الموجود في المنطقة".

وتابع البيان " إن الدولة التركية هدفها إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وإجراء تغيير ديموغرافي، وكل هذه الأفعال تحدث أمام مرأى القوى الدولية والعالمية، دون أن تتخذ أي موقف جدّي تجاه الدولة التركية وجرائمها البشعة".

واختتم البيان بضرورة التمسك بالأرض والمقاومة.

تل براك

كما أصدرَ مجلس ناحية تل براك صبيحة هذا اليوم بياناً يستنكر ويندد فيه الهجوم التركي العدواني على منطقة عين عيسى المأهولة بالمدنيين والتي تكررت بشكلٍ كبير على يد تركيا ومرتزقتها وذلك لضرب استقرار المنطقة.

قرأت البيان الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية تل براك أمينة خليف طالبت فيه المنظمات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات الأُممية والتّحالف الدولي وأيضاً دولة روسيا الاتحادية بالتّدخل للحد من هذهِ المُمارسات الإجرامية.

تل حميس

مجلس ناحية تل حميس أصدر أيضاً بياناً، قرئ البيان أمام مجلس الناحية من قبل الرئاسة مشتركة للمجلس خالد العبدالله ناشدوا العالم من خلاله بإيقاف مجازر الاحتلال بحق مكونات المنطقة وإعادة المهجرين إلى أرضهم.

(كروب / آ )

ANHA