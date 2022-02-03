​​​​​​​ كييف: أوكرانيا ستوقع صفقة خلال زيارة أردوغان لتصنيع الطائرات المسيّرة

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في إفادة صحفية قبل زيارة رجب طيب أردوغان إلى هذا البلد، إن أوكرانيا وتركيا ستوقعان اتفاقية إطارية بشأن تصنيع طائرات تركية بدون طيار في أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وقال ريزنيكوف أيضاً إن عدد انتهاكات وقف إطلاق النار في الصراع في شرق أوكرانيا انخفض ولم تكن هناك خسائر قتالية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وقال إن روسيا حشدت حالياً 115 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا.

والجدير ذكره أن أردوغان يزور نظيره فولوديمير زيلينسكي بعد أن دعا تركيا كوسيط لتخفيف التوترات مع روسيا.

(م ش)