​​​​​​​ خلال أيام من إحداثه... مكتب حماية الطفل يتلقى عدة شكاوى ويرسلها إلى التحقيق

وأحدثت الإدارة الذاتية مكاتب حماية الطفل وعددها 9 مكاتب موزعة في الإدارات الذاتية والمدنية، ومكتب مركزي ضمن إدارة شمال وشرق سوريا، مع بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وتتمثل مهمة المكاتب بتلقي الشكاوى من الأهالي والآباء والأمهات والمنظمات الحكومية التي تُعنى بالطفولة ومقدمي الرعاية للأطفال، لتجمع هذه الشكاوى في المكتب المركزي وتُرسل إلى قوات سوريا الديمقراطية للتحقيق فيها ومعالجتها.

وخلال لقاء مع الرئيسة المشتركة لمكتب حماية الطفل في الإدارة الذاتية نيروز علي، قالت: بدأنا العمل بشكل فعلي وعقدنا عدة اجتماعات مع المكاتب الفرعية لتعزيز آلية العمل.

وأشارت نيروز علي إلى أنهم تلقوا العديد من الشكاوى خلال الأيام القليلة الماضية وتم إرسالها إلى قوات سوريا الديمقراطية للتحقق من حالة الشاكي واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وعن أعمالهم خلال الفترة القادمة نوهت علي إلى أنهم مستمرون في تلقي الشكاوى الواردة من المكاتب الفرعية في الإدارات وكذلك عقد اجتماعات لتعزيز آلية عمل مكاتب حماية الطفل، وكذلك عقد لقاءات مع اليونيسيف والمنظمات التي تُعنى بحقوق الطفل.

هذا وأبرمت قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية من جهة والأمم المتحدة من جهة أخرى اتفاقية تقضي بمنع تجنيد الأطفال دون سن الـ 18 ضمن قوات سوريا الديمقراطية ووُقّعت بتاريخ 29 /6/2019 في جنيف.

وكان عبد حامد المهباش الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية قد أوضح خلال لقاء سابق لوكالتنا أن أبرز الصعوبات التي أعاقت العمل بالاتفاقية تمثلت بالغزو التركي لمناطق شمال وشرق سوريا وانتشار جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية خلال الفترة الماضية عملت على تسريح ما يقارب 30 شابًّا و51 فتاة وإعادتهم إلى أهلهم وأسرهم، تنفيذًا لبنود الاتفاق.

(سـ)

ANHA