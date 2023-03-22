​​​​​​​ جثامين شهداء قوات سوريا الديمقراطية تصل إلى ملعب سردم في الحسكة

واستقبل جثامين الشهداء، "شرفان كوباني (عبدو أحمد عبدي)، وفراشين باران (نجبير محمود حمدو)، ديدار ديرك، (حمدية سيدو سيدو)، روجنك رفعت (رفين بلال رفعت)، خبات درباسية (ريناد عزالدين علي)، دوغان عفرين (هادي حمدوش ظاهر)، هارون روج آفا، (مجيد سليمان محمد)، هوكر ديرك، (علاء عدنان حمود)، درويش ديرك (دويش أحمد عمر)". بهتافات (الشهداء أحياء)، و(بالروح بالدم نفديك يا شهيد).

هذا ومن المقرر أن تبدأ المراسم بدقيقة صمتـ اجلالاً لأرواح الشهداء، متزامن بعرض عسكري مهيب.

ويتخللها، كلمة للقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، وكلمة للقائد العام لقوات مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية، وهاب حلبجي، وكلمة للرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بريفان خالد، وكلمة للرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، وكلمة للرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، سلمى خليل.

(كروب)

ANHA