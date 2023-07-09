​​​​​​​ HPGتكشف سجل 5 من مقاتلاتها ومقاتليها استشهدوا في مناطق الدفاع مديا

الكشف عن سجل المقاتلات والمقاتلين الخمسة الذين استشهدوا في أوقات متفرقة من العام 2017، في مناطق الدفاع مديا، جاء عبر بيان كتابي، للمركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، ونقلته وكالة فرات للأنباء ((ANF.

وجاء في نصه:

"أصبح عام 2017 الذي أظهر مرحلة مهمة للغاية في تاريخ مقاومتنا، عاماً شهد مقاومة فدائية بكل طرقها ضد جيش الاحتلال التركي، نشر مقاتلو حركة التحرر الكردستانية، الإرادة الآبوجية في كل مناطق المقاومة خلال هذا العام، وفي العام نفسه، استخدمت دولة الاحتلال التركي القاتلة، جميع قواتها العسكرية، في شخص حركتنا للحرية، من أجل القضاء على شعبنا، ولهذا السبب كثفت هجماتها أكثر من أي وقت مضى، لقد قادت رفيقاتنا ديانا، وسما، وزيلان، ورفيقانا آركش، وكابار، الذين هم مثال عظيم للفدائية الآبوجية، المقاومة ضد جيش العدو في مناطقهم للمقاومة، هؤلاء المقاتلين الأعزاء، الذين أصبحوا مثالاً على البطولة يحتذى بهم من قبل رفاقهم في مسيرة مقاومتهم، كما أنهم دافعوا عن خط حزب العمال الكردستاني (PKK) وحزب حرية المرأة الكردستانية (PAJK) بولائهم ونقائهم، ودخلوا صفحة تاريخ مقاومتنا على هذا النحو، أصبح رفاقنا ديانا، وسما، وزيلان، وآركش، وكابار مصدر قوة لنا باستشهادهم، وسبباً للبحث عن الحرية بالنسبة لنا، وأصبحوا الخالقين الحقيقيين للتكتيك الغني الذي أوصل مقاتلي الكريلا إلى هذا المستوى العظيم.

في البداية نقدم تعازينا الحارة للعائلات الكريمة لرفاقنا الأبطال ديانا، وسما، وزيلان، وآركش، وكابار، ولجميع أبنائنا الوطنيين في كردستان.

سجل الشهداء الخمسة كالتالي:

الاسم الحركي: ديانا آمانوس

الاسم والنسبة: هيبت جكَ

مكان الولادة: أضنة

اسم الأم – الأب: فاطمة – عمر

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع مديا / تموز 2017

الاسم الحركي: سما ماهر

الاسم والنسبة: سما تاش

مكان الولادة: موش

اسم الأم – الأب: آينور – عبد الرحمن

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع مديا/ تشرين الثاني 2017

الاسم الحركي: زيلان ديرسم

الاسم والنسبة: جانان كانات

مكان الولادة: بايبورت

اسم الأم – الأب: ناجية – حاتم

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع مديا/ أيلول 2017

الاسم الحركي: آركش روكن

الاسم والنسبة: يونس أرغون

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: كَولشن – جميل

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع مديا/ آب 2017

الاسم الحركي: كابار وان

الاسم والنسبة: دوغان بركي

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: مُحبت – مصطفى

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع مديا/ آب 2017".

(ي م)