​​​​​​​ HPC تؤكد دعمها ومساندتها للكريلا ضد هجمات الاحتلال التركي وتدين تواطؤ PDK

أصدرت قوات حماية المجتمع في ديرك، صباح اليوم، بياناً إلى الرأي العام، للتنديد بهجمات الفاشية التركية على باشور كردستان وشمال وشرق سوريا.

البيان قرئ من قبل القيادي في قوات حماية المجتمع بمدينة ديرك، حسين رمضان.

وناشد رمضان "منظمات حقوق الإنسان التحرك لمعرفة الوضع الصحي للقائد أوجلان في جزيرة إمرالي"، وتعهد بواصلة النضال حتى معرفة الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان بالقول" لأننا لن نقف صامتين".

واستنكر البيان" الهجمات التركية على شعبنا الكردي في شمال وشرق سوريا، وأيضاً في في جبال الحرية في باشور كردستان في قنديل ومتينا وآفاشين"، وانتقد الصمت الدولي حيال الجرائم التي تركبها تركيا" ونقول من هنا إن العالم أصبح أعمى أمام هجمات تركيا الوحشية التي تستخدم كافة أنواع الأسلحة الثقيلة ضد قوات الكريلا".

ووجه البيان نداء إلى " كل القوى الكردستانية بمساندة قوات الكريلا لمواجهة الاحتلال التركي"، مطالباً " الحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) بالكف عن التعاون مع تركيا وتحديد موقفه".

وأعلنت قوات حماية المجتمع في شمال وشرق سوريا في بياننها عن استعداداها" لحماية شعبنا ضد أية هجمات بالكفاح والمقاومة، وسنكون سنداً لقواتنا الكريلا وقسد ووحدات حماية الشعب والمرأة".

(ك-ع/ آ)

ANHA