​​​​​​​ حلقة هي الأقدم في تاريخ مهنة الحلاقة في مدينة كوباني لاتزال حيةٌ

عاصر مصطفى علي مصطفى البالغ من العمر 80 عاماً تاريخ نمو مدينة كوباني منذ ستينيات القرن الماضي وإلى يومنا هذا, ليكون شاهداً حياً على تطور المجتمع وأصالته القديمة.

يقبع العم مصطفى في دكان صغير تعرض للحرق على يد مرتزقة داعش أثناء غزو مدينة كوباني في عام 2014 لتبقى جدران محله الصغير أيضاً شاهداً تاريخياً على حرب دارت رحاها بين أرجاء هذه المدينة.

تعلم مهنة الحلاقة في العام 1961 عندما كان يخدم في جيش الحكومة السورية آنذاك عاد بها لتكون صنعةً تعيله وأولاده مدة تجاوزت الـ57 عاماً.

ولا يزال مصطفى يمارس مهنة الحلاقة رغم تقدمه في السن لكنه يشكو الحضارة والعولمة التي اجتاحت مجتمعاتنا من خلال الموضة والقصات الحديثة, فمقص العم مصطفى لا يزال في حفظه وعلى كل الأحوال فهو يعترف بتفوق العولمة عليه دون حتى أن يعيها قائلاً "هذه المكنة الحديثة أكثر تطوراً من القديمة لكنني أعجز عن القصات الحديثة والموديلات التي تتصدر بين الشبان لذلك أكتفي بحلاقة رؤوس بعض العجائز أروح في ذلك عن نفسي وأخرج قليلاً من البيت".

لا يكاد العمر يقص من إرادة العم مصطفى الراغبة في العمل، فبعد 80 عاماً لا يزال يمارس مهنة الحلاقة إلى جانب مهنة تعلمها حديثاً وهي صيانة أقفال الأبواب, يقول مصطفى "تعلمت حديثاً مهنة صيانة الأقفال، أقوم بصيانها إلى جانب مهنتي في الحلاقة وهذا ليس لكسب قوت العيش بل لكي لا أجلس في المنزل".

بعض الأدوات القديمة إلى جانب آلة حلاقة حديثة وبعض العطورات وسط دكان تشققت جدرانه واحترقت هذا كل ما بقي من عمرٍ يزيد عن الـ55 عاماً بين هذه الأدوات والجدران.

(س ع/ج)

ANHA