​​​​​​​ غريب حسو: التنظيم وفق مبدأ حرب الشعب الثورية سيفشل مخططات الأعداء

قيّم الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو المستجدات الأخيرة في المنطقة وبشكل خاص سيطرة مرتزقة هيئة تحرير الشام على مقاطعة عفرين المحتلة والحصار المشدد الذي تفرضه حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء وحي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

وقال حسو لوكالتنا "نقل مرتزقة النصرة إلى عفرين كان إحدى مخرجات اجتماع طهران وأستانا، في ظل التقارب التركي مع حكومة دمشق، وذلك للانتقال إلى مرحلة جديدة من تكتيكات الحرب ووضع خطة جديدة لمحاربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وإضعافها والقضاء على نموذج الأمة الديمقراطية".

وعن أهدف حكومة دمشق من محاصرة مقاطعة الشهباء، أوضح حسو" بهدف الضغط على مهجّري عفرين والنيل من إرادتهم وتهجيرهم من المنطقة التي يقاومون فيها ضد دولة الاحتلال التركي لتحرير مناطقهم"، واعتبرها "إحدى السياسات المشتركة بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق برعاية روسية".

'بروح المقاومة والنضال ستفشل مخططات الأعداء'

ولم يستبعد حسو زيادة وتيرة الهجمات على شمال وشرق سوريا عبر الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة، وكذلك الحرب الخاصة "خلال متابعتنا للوضع، فإن عموم مناطق شمال وشرق سوريا في خطر من قبل دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، ولا نستبعد زيادة وتيرة الهجمات على المنطقة، وخاصة مناطق الشهباء، وإغلاق جميع الطرق من قبل حكومة دمشق بشكل تام".

وأكد حسو أن "جميع الشعوب في شمال وشرق سوريا التواقة للحرية، ستفشل حتماً جميع مخططات الأعداء".

'على الشعب أن يكون على أهبة الاستعداد'

الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، حث الشعب على أن يكون "على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ ويتوجه نحو تحرير عفرين. وعلينا أولاً أن نثق بقواتنا ووجودنا وإدارتنا الذاتية التي بُنيت بفضل تضحيات الشهداء".

ونوّه حسو "لن تُحلّ المشاكل بالهجرة، وهذه مخططات الأعداء في الدرجة الأولى، وما نراه في الشهباء من تنظيم الأهالي لأنفسهم وفق أسس حرب الشعب الثورية وبقائهم على الرغم من جميع الظروف الصعبة محل تقدير واحترام".

(سـ)

ANHA