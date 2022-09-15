​​​​​​​ في خيمة عزاء الشهداء ...أهالي قامشلو يعاهدون على الاستمرار بالمقاومة والنضال ومواصلة درب الشهداء

نصب مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، خيمة عزاء في مزار الشهيد دليل صاروخان لاستقبال المعزين باستشهاد الشهداء عضو حركة المجتمع الديمقراطي الشهيد كامبار سولمز ، والشهيدة دلال نورحق (أسماء آرات) عضوة مجلس حزب حرية المرأة الكردستانية، والشهيدة زيلان قامشلو (كليستان عثمان) عضوة المجلس القيادي في منظومة المرأة الكردستانية

وخلال مراسم تقديم واجب العزاء، تحدث باسم عائلة الشهيدة زيلان، زيور علي وقال: " كل فرد في شمال وشرق سوريا يقع على عاتقه القيام بمسؤولياته وحماية المنطقة، ونحن كعائلة الشهيدة زيلان وكواجبنا الوطني سنسلك درب الشهداء ولن نتراجع عنه".

علي تابع في كلمته: " دولة الاحتلال التركي أرادت أن تزرع عملاءها بيننا، لكن مقاتلينا، اقتلعوهم من بيننا، إلى جانب ذلك يستهدف الاحتلال التركي مناطق الدفاع المشروع بكل أنواع الأسلحة لكن مقاومة الكريلا تفشل مخططاته لذا على الشعب الكردي أن يقف صفاً واحداً لدحر عدوه واقتلاع عملائه وجواسيسه".

وفي كلمة لها، قالت الإدارية في مؤتمر ستار منجي حيدر " الكريلا في مناطق الدفاع المشروع يقاومون، ومعنى الوطنية الحقيقية هو المقاومة والنضال، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يمارس الخيانة ونحن سنقف في وجهه ونسلك درب شهدائنا، لأن الوطنية يلزمها النضال ونحن سننتهج ذلك ".

منجي حيدر وفي ختام كلمتها أشارت " نحن كأمهات الكريلا وحركة المرأة نعاهد شهداءنا أننا على دربهم سائرون وسنناضل ونقاوم ولن نقبل بخيانة PDK، وسنقف في وجهه "

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ANHA