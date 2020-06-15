​​​​​​​ ′لن نصمت حيال هجمات وجرائم الاحتلال التركي بحق أهلنا′

تعرضت مناطق شنكال ومخيم مخمور للاجئين ومناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب) كردستان منتصف ليلة أمس، لقصف عنيف من قبل طائرات الاحتلال التركي، استكمالاً لسلسلة انتهاكاته وجرائمه المتواصلة ضد الشعب الكردي.

وحول قصف طائرات الاحتلال التركي مخيم مخمور (رستم جودي) ومناطق شنكال والدفاع المشروع في باشور كردستان، قال محمود رشو عضو في البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، إن أهالي شنكال كانوا على أمل بالعودة إلى مناطقهم وديارهم بعد القضاء على مرتزقة داعش، "لكن الاحتلال التركي شن هجماته مرةً أخرى على مناطق باشور كردستان واستهدف المدنيين بشكل مباشر، وارتكب أبشع الجرائم والمجازر بحقهم".

حكومة إقليم كردستان صامتة حيال هجمات الاحتلال التركي

وبين رشو أن شنكال ومخمور يقعان ضمن جغرافية باشور كردستان، "ورغم الهجمات ماتزال الحكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في العراق، والدول الكبرى ومنظمات حقوق الإنسان، صامتة ولم تندد بالهجمات والقصف الذي شنه الاحتلال التركي على مناطق باشور كردستان.

المكون الإيزيدي لن يصمت عن جرائم الاحتلال التركي

وأكد رشو أن المكون الإيزيدي في باشور كردستان وروج آفا، سيواصلون فعالياتهم ضد هجمات الاحتلال التركي على مناطقهم وسيتصدون لكافة الهجمات، "ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء جرائم الاحتلال التركي بحق أهالينا".

ويشار إلى أن مخيم مخمور الشهيد (رستم جودي) يعيش فيه قرابة 12 ألف نسمة، قطنوا هناك بعد الهجمات التركية الشرسة على مدن وقرى باكور كردستان في التسعينات.

(ك)

ANHA