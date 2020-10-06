​​​​​​​ ′ على الشابات تنظيم أنفسهن أكثر لمواجهة الاحتلال ′

وتحت شعار "بتنظيم المرأة الشابة نقضي على الاحتلال" يعقد في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو المؤتمر الرابع لاتحاد المرأة الشابة في روج افا وشمال شرق سوريا بمشاركة 550 مندوبةً، بالإضافة إلى ضيوف من مؤسسات وتنظيمات المرأة في إقليم الجزيرة.

وخلال المؤتمر ألقت المشاركات كلمات باركن فيها المؤتمر.

داليا حنان عضوة منسقية مؤتمر ستار أشادت بمشاركة الشابات من كل مناطق روج افا وشمال شرق سوريا في المؤتمر لتقييم الأعمال التنظيمية التي قمن بها ضمن المجتمع، والخروج بقرارات وأهداف تخدم الفئة الشابة والنساء للحماية من المخططات الدولية الساعية إلى ضرب المجتمع والنيل من مكتسبات الثورة.

ونوهت داليا حنان "يجب علينا في هذه المرحلة، التي تنتحر فيها النساء وتُقتل، ولاسيما في تركيا، توسيع تنظيمنا ونضالنا بشكل أكبر ليكون جدارًا صلبًا أمام الهجمات والمؤامرات كافة، على المجتمعات كافة، ولاسيما في شمال وشرق سوريا".

واختتمت عضوة منسقية مؤتمر ستار كلمتها بالقول: "واجبنا نحن النساء وفي المقدمة الفئة الشابة تقوية التنظيم لحماية الأرض ووحدة المجتمعات والتعايش المشترك فقرارنا الأساسي هو النضال".

على الشابات توسيع نضالهن

بدورها قالت القيادية في وحدات الحماية الشعب المرأة سوزدار ديرك إن الرسالة الضرورية التي يجب قولها في هذه المرحلة للاحتلال هو التنظيم، لأن بتنظيم المجتمع وتقويته سندحر مخططات العدو، الذي يهدف فقط إلى سياسة الإنكار والقتل.

وأضافت سوزدار ديرك: هذا هو الحال بالنسبة للمرأة أيضًا، فبدون التنظيم ستكون قابلة للهزيمة والعيش تحت الذهنية الذكورية والرأسمالية، ما يؤدي إلى تلاشي المجتمع، لذا الواجب الأساسي للفئة الشابة هو العمل على التنظيم وتوسيع نصالها".

واختتمت القيادية في وحدات حماية المرأة سوزدار ديرك كلمتها بالقول: "على اتحاد المرأة الشابة أن يكون جسرًا صلبًا أمام المواجهات والمؤامرات كافة، المخططة على فئات المجتمع، التي تسعى إلى النيل من ثورة شمال وشرق سوريا".

هذا وتستمر أعمال المؤتمر بقراءة إرشادات القائد أوجلان بصدد المرأة الشابة ودورها في المجتمع، وقراءة التقرير السنوي للعامين المنصرمين، ومناقشته من قبل المندوبات مغلقًا أمام وسائل الإعلام.

(ك ع-س ع/س و)

ANHA