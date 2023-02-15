​​​​​​​ ‘مفتاح الحل في إيمرالي‘

بالتزامن مع الذكرى الـ 24 للمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان ، نظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة محاضرة في حديقة القراءة في مدينة قامشلو.

وألقت المحاضرة الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) روكن أحمد.

ونددت روكن أحمد بداية بمؤامرة 15 شباط وقالت: "أرادت القوى المتسلطة فرض السواد على جميع أيام الشعب الكردي باعتقال القائد عبد الله أوجلان ، لكن القائد آبو أضاء الشرق الأوسط كله بأفكاره وفلسفته الحرة داخل جدران السجن".

كما تطرقت روكن أحمد إلى شخصية القائد عبدالله أوجلان وعائلته، والمكان الذي نشأ فيه ، والصراعات التي عاشها في طفولته، وقالت في ذلك: "عندما يكون الإنسان حراً في أفكاره وآرائه ، لا يتردد أبداً. لأن شخصية القائد آبو حرة في أفكارها، لذلك نقول ؛ القائد آبو حر في الفكر. طرح القائد أفكاراً من أجل حرية المرأة، وكيف يمكن للمرأة أن تحرر نفسها. ʹʹ

وتحدثت روكن أحمد حول المرحلة التي تم فيها تنفيذ المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان وتابعت: "حول مخطط المؤامرة الدولية التي نفذت عام 1998 ، يقول القائد: "كان أمامي خياران ، إما أن أذهب إلى أوروبا لحل القضية الكردية، أو أن أذهب إلى الجبال الحرة". لكن لماذا لم يذهب القائد؟ يقول إنني لو ذهبت إلى الجبال الحرة لكان استشهد مئات الآلاف من أبناء الشعب الكردي على يد القوى المهيمنة".

وأنهت روكن أحمد محاضرتها بالتأكيد على أن مفتاح الحل يكمن في إيمرالي، كما دعت إلى تصعيد النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

ANHA