​​​​​​​ ​​​​​​​بدء عملية الإحصاء السكاني في قامشلو وقراها

وبعدما أنهى مكتب التخطيط عمليات الإحصاء في منطقة ديرك ونواحي مقاطعة قامشلو، باشرت اليوم عملية الإحصاء في مدينة قامشلو وبمشاركة معلمين ومعلمات من هيئة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع مجالس وكومينات الأحياء.

وبدأت الإدارة الذاتية بعملية إحصاء التعداد السكاني ضمن مشروع يشمل جميع المدن والبلدات بهدف الحصول على أرقام دقيقة لعدد السكان في المنطقة لأغراض تتعلق بمشاريع تنموية.

وبموجب الإحصاء يتم إنشاء قاعدة بيانات أساسية عن السكان والمساكن التي تساعد بدورها في تنفيذ خطط التنمية إلى جانب جمع ونشر المعلومات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية والصحية والخدمية للسكان، لتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم مستقبلاً، ويتم ذلك عبر الأجهزة الإلكترونية آيباد وذلك عبر تطبيق خاص بعملية الإحصاء، حيث يتم جمع البيانات.

وتتم عملية الاحصاء السكاني بمشاركة 600 معلم/ة من هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، وبالتنسيق مع كومينات ومجالس الأحياء، ولم يحصل أي خلل أو عائق في سير العملية حتى الآن في ظل تعاون الأهالي مع فرق الإحصاء.

وفي لقاء مع وكالتنا قالت المعلمة جاندا محمود "بدأنا عملية الإحصاء في مدينة قامشلو لنعلم ما هو عدد السكان هنا، هذه الإحصائية لا تشمل المدينة فحسب إنما قراها أيضاً، نجري عمليات الإحصاء كوننا في صدد انشاء مشاريع مستقبلية للأهالي".

وكانت عملية الإحصاء السكاني قد انطلقت في 26 من نيسان الماضي في منطقة الكوجرات التابعة لناحية ديرك في مقاطعة قامشلو، واستمرت ليومين، فيما انطلقت في الـ 7 من شهر أيار الحالي في مركز ناحية ديرك ومنطقة برآف ونواحي تل كوجر وجل آغا وكركي لكي، كذلك تم الانتهاء من عملية الإحصاء السكاني في نواحي تربه سبيه وتل حميس وتل براك التابعة لمقاطعة قامشلو.

(كروب/م)

ANHA