بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبدالله أوجلان، خرج الآلاف من أهالي الرقة وريفها في تظاهرة حاشدة مطالبين بإطلاق سراحه.

وتجمّع المتظاهرون أمام المشفى الوطني، واتجهوا نحو دوار النعيم حاملين صور القائد، ولافتات كتب عليها قول للقائد عبدالله أوجلان "عندما نعشق الحياة نعشق الوطن ومن لا يعشق الوطن ليس جديرًا بالحياة".

وعند الدوار الواقع وسط مدينة الرقة، ألقت العضوة في إدارة المرأة بالرقة ـ ريم الصالح ـ بيانًا إلى الرأي العام، جاء فيه:

"باسم إدارة المرأة في الرقة ندين ونستنكر المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان الذي ناضل بأخلاق إنسانية ضد الأنظمة الرأسمالية، حيث قامت الحكومة التركية بتشويه مشروع القائد عبدالله أوجلان واتهامه بالإرهاب، مع أن الحقائق والخفايا أصبحت مكشوفة اليوم".

وأشار البيان "بعد انبثاق مشروع الأمة الديمقراطية تبيّن أنه هو المشروع الأمثل والحل الجذري والوحيد للأزمة السورية خاصة والشرق الأوسط عامةً.

الجميع يعلم أن مرتزقة داعش كانوا يشكلون أكبر خطر على جميع دول العالم ولم يستطع أحد الاقتراب من هؤلاء المرتزقة إلا بفكر القائد ونهجه الذي وحد الشعوب وجمع المكونات، فالتجربة التي حصلت في شمال وشرق سوريا من خلال دحر إرهاب داعش كانت عيّنة وتجربة ناجحة لكي يثبت القائد عبدالله أوجلان براءته من خلال تقديم فكره الذي أعطانا وأعطى جميع المكونات القوة والتوحيد".

واختتم البيان "تحية معطرة نابعة من قلوبنا لأنبل بني البشرية وتحية منا نحن نساء الرقة لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الذي أصبح فخرًا لكل المكونات في مناطق شمال وشرق سوريا".

وبدروه قال الرئيس المشترك للمجلس العام في مدينة الرقة لؤي العيسى: "لقد أرادوا اعتقال القائد الأممي عبدالله أوجلان وكان لهم ذلك في مؤامرة دولية بشعة شارك فيها أعداء الإنسانية والحرية بدون رادع أخلاقي لكنهم لم يستطيعوا مسّه من ناحية ولا الإفراج عنه من ناحية أخرى، وهاهم تارة يفاوضونه وأخرى يتهمونه بالإرهاب".

وتابع "إننا في المجلس العام بالرقة ندين بشدة يوم 15شباط الأسود في ذكراه الـ 22 ونطالب جميع المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ونناشد مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التدخل السريع وإجبار الدولة التركية على إطلاق سراح القائد عبدالله أوجلان.

وقال أيضًا "تلزم الحكومة التركية بتطبيق القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك استنادًا إلى المادة 90من الدستور التركي لعام 1982 بشأن إطلاق سراح القائد عبدالله أوجلان، بالقيام بواجبها الأخلاقي والإنساني بالضغط على حكومة AKB للإفراج عن القائد الأممي عبدالله أوجلان، ونؤكد مرة أخرى أنه لا سلام في تركيا ولا في المنطقة بدون الإفراج عنه.

وألقى بعدها نائب الهيئة الرئاسية لمجلس الرقة المدني حسن مصطفى كلمة استنكر من خلالها المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، وأضاف "قبل 22عامًا وقعت جريمة نكراء بحق الإنسانية، جريمة شارك في التحضير والإعداد لها وارتكابها دول كثيرة، ممن يتشدقون بالحرية والديمقراطية وهم منها براء".

حسن مصطفى قال " تلك الجريمة التي لا تزال مستمرة بآثارها لا تستهدف القائد بشخصه، وإنما بما يمثله من عمق حضاري وتاريخي في منطقة الشرق الأوسط، المنطقة الأهم جيوسياسيًّا في العالم أجمع".

واختتمت التظاهرة بعد انتهاء الكلمات بترديد شعارات تحيي القائد عبدالله أوجلان وتطالب بإطلاق سراحه.

(خ ج/سـ)

ANHA