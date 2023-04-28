​​​​​​​ الرئيس الإيراني يزور سوريا الأربعاء المقبل

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية والمقربة من إيران، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور دمشق برفقة عدد من الوزراء، الأربعاء المقبل، وتستمر يومين.

وأشارت الصحيفة أن التحضيرات للزيارة يراد لها أن تكون "احتفالية بنصر محور المقاومة"، واستثماراً لحركة التقارب العربي مع حكومة دمشق.

وقالت مصادر مطّلعة للصحيفة إن الزيارة ستكون "استثنائية من حيث نتائجها"، إذ سيعلن خلالها "البدء في تنفيذ قرارات تتعلّق بإعادة الإعمار وتدشين مشاريع اقتصادية عدة".

وأضافت أن الزيارة "لن تكون تقليدية، وستتخلّلها جولات ميدانية".

وتعد الزيارة المرتقبة، هي الأولى من نوعها منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، حيث كانت آخر زيارة لرئيس إيراني إلى دمشق في أيلول 2010 في عهد محمود أحمدي نجاد.

وتأتي الزيارة المرتقبة في ظل المصالحة السعودي - الإيرانية التي ساهمت في تبريد الأجواء بين الطرفين، بدءاً من اليمن وصولاً إلى سوريا.

وكان من المفترض أن يزور الرئيس الإيراني دمشق، بداية العام، إلا أن انزعاج إيران من عدم دعوتها حينها إلى اجتماعات موسكو الأمنية بخصوص سوريا، حالت دون هذه الزيارة.

(م ش)