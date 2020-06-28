​​​​​​​ المنصة الجماهيرية: هدفنا توحيد الصفوف وعدم إقصاء أي طرف

زار اليوم أعضاء من الهيئة الإدارية للمنصة الجماهيرية برئاسة مالفان رسول مصطفى كوري ولوري تل داري مكتب حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، لمناقشة الوضع السياسي في عموم روج آفا وسوريا.

وناقش الجانبان الأزمة في سورية، وأكدا أن أي حزب أو سلطة تحاول إقصاء المجتمع، وإبعاده عن الإدارة والقرار فإنه يتجه نحو الدكتاتورية.

وتابع الجانبان" إن الأزمة في سوريا تأزمت نتيجة التدخلات الإقليمية والدولية، وخاصة تركيا، التي صادرت قرار المعارضة السورية حسب أهوائها ومصالحها، لإبعاد الشعب الكردي عن أي حقوق".

وتطرق الجانبان إلى عدة محاور سياسية، ورؤية المنصة الجماهيرية والأهداف التي تعمل من أجلها مع إبداء الملاحظات حول شكل التوافق الكردي المنجز، والمهام المستقبلية لكل الأطراف بضرورة التوافق حول الرؤية السياسية الكردية لجميع الأطراف.

وتبادل الجانبان صياغة شكل متقدم من الإدارة الجديدة التي تضمن حقوق الكرد، بما لا يتعارض مع حقوق المكونات الأخرى في روج آفا مع ضرورة مراعاة الأوضاع والمستجدات الحاصلة على الساحة السورية، والتركيز على أن يكون القرار الكردي يتبع خصوصية نضال الشعب الكردي في سوريا بإطاره الموحد.

وتناول الجانبان استعدادهما لأي مسعى توحيدي، والهدف الرئيس الذي تم التركيز عليه منذ إعلان دمشق، وإلى الآن، الاعتراف بحقوق الشعب الكردي في الدستور السوري".

كما أبدى الجانبان بعض الملاحظات الجوهرية بهذا الخصوص مع ضرورة حث الأطراف السياسية والمجتمعية وحتى الأفراد على القيام بما يلزم، لبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق التوافق الكردي، وتجنيب شعبنا التهديدات المحدقة بنا وخاصة التوجه العدواني للدولة التركية، والجماعات السورية الإخوانية المتناغمة مع سياساتها.

وركز الجانبان على أن حل القضية الكردية لا يتم إلا عبر تثبيت حقوق الشعب السوري، وكافة المكونات السورية التي تعيش على أرضه التاريخية عبر دستور يضمن حقوقنا".

والمنصة الجماهيرية منصة متممة للمبادرات التي نادت للوحدة الكردية، وجاءت تلبية لمبادرة قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، وهي تجمع جماهيري غير حزبي يعمل ضمنه الفعاليات الاجتماعية، ويعمل على استقطاب الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني لضرورة دفع الأطراف السياسية جميعها نحو التوافق بالحدود الدنيا في روج آفا.

(كروب/سـ)

ANHA