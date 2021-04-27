​​​​​​​ البدء بأعمال تنظيف حي طي بمدينة قامشلو

طردت قوى الأمن الداخلي، مرتزقة الدفاع الوطني من حي طي في مدينة قامشلو، بعد اشتباكات استمرت لعدة أيام، اندلعت بعد هجوم شنه المرتزقة يوم الثلاثاء الماضي 20 نيسان على قوى الامن الداخلي.

بلدية الشعب بالتنسيق مع مجلس مدينة قامشلو، بدأت صباح اليوم ، عمليات التنظيف في الحي، بمشاركة عمال النظافة، اللذين توزعوا في الشوارع، لجمع القمامة ومخلفات الاشتباكات.

ترافق إزالة القمامة، مع تنظيف الشوارع بالمياه بواسطة عربات الاطفائية في مدينة قامشلو.

ويوم أمس، مع بدء عودة أهالي حي طي إلى منازلهم، باشرت مؤسسة الكهرباء بالدخول إلى الحي والمباشرة بإعادة تأهيل شبكة الكهرباء المتضررة.

(س ب/سـ)

ANHA