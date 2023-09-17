الاحتلال التركي يستهدف سيارة على طريق قامشلو - عامودا استهدف الاحتلال التركي سيارة بالقرب من قرية الحاتمية على طريق قامشلو - عامودا. خبر 17 أيلول 2023, الأحد - 15:22 2023-09-17T15:22:00 قامشلو أفاد مراسلنا من المنطقة أن الاحتلال التركي قصف في هذه الأثناء سيارة على طريق قامشلو- عامودا دون ورود معلومات إضافية. (آ) إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يقصف قرية بينة في شيراوا يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية بينة الت... شيوخ ووجهاء تل حميس يؤكدون على تعزيز الوحدة والتعاون والسلام في المنطقة أكد وجهاء وشيوخ العشائر العربية في تل حميس دعمهم ا�... قوات حكومة دمشق تقصف مناطق في "خفض التصعيد" قصفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، عدة مناطق وبلدات...