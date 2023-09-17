​​​​​​​ الاحتلال التركي يستهدف سيارة على طريق قامشلو - عامودا

استهدف الاحتلال التركي سيارة بالقرب من قرية الحاتمية على طريق قامشلو - عامودا.
خبر 2023-09-17T15:22:00 قامشلو

أفاد مراسلنا من المنطقة أن الاحتلال التركي قصف في هذه الأثناء سيارة على طريق قامشلو- عامودا دون ورود معلومات إضافية.

(آ)

 


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