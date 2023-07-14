​​​​​​​ أكاديميات المجتمع الديمقراطي تعقد الكونفرانس الـسادس في الرقة

وحضر الكونفرانس إداري وأعضاء الأكاديميات في مناطق شمال وشرق سوريا وممثلين عن والادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومنظمات المجتمع المدني.

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء ثم ألقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد كلمة قال فيها "عندما نتكلم عن الأكاديمية فأنني أكون في حيرة بين رسالة الشهيد دورموش وبين توجيهات القائد وعلى جانبي صور نجوم تتلألأ قضت حياتها من أجل الحرية والكرامة لا نشاء مجتمع ديمقراطي أخلاقي يسوده الحب والسلام".

وأضاف حمدان العبد " لقد تأسست الأكاديميات قبل الميلاد ب500 سنة وكانت حكراً على أبناء الأغنياء، ولكن على عهد المفكرين والفلاسفة جهزت هذه الأكاديميات وبدأ التعليم والتوعية ولكن إلى يومنا هذا التعليم اتجه نحو الربح المادي للقضاء على أخلاق المجتمع".

ومن ثم قرأت رسالة الشهيد محمد خيري دور موش من قبل الاداري في أكاديميات المجتمع الديمقراطي في الرقة أحمد الحسن، كما تحدث عن مقاومة 14 تموز.

وبعد ذلك تم قراءة توجيهات القائد عبدالله اوجلان من قبل إدارية الأكاديميات في منبج ميديا ابراهيم تحدثت فيها عن أهمية الأكاديميات في تدريب المجتمع.

وبعد ذلك تم عرض سنفزيوني لأعمال الأكاديميات خلال الفترة المنصرمة، ومن ثم قرأ تقرير نشاطات الأكاديميات خلال العامين المنصرمين من قبل الادارية في أكاديمية المجتمع الديمقراطي في قامشلو ميديا موسى.

ومن ثم فتح باب النقاش امام الحضور من قبل الديوان حيث تمحورت المداخلات على ضرورة التدريب لتنمية المجتمع الذي تعرض لتغيرات على مدى السنوات الفائتة، وعلى الفئة الشابة الاندماج في الأكاديميات على فكر وفلسفة القائد عبدلله اوجلان، لتشكيل فرد حر قادر على إدارة نفسه بنفسه وفق نهج الأمة الديمقراطية والعيش المشترك.

واختتمت أعمال الكونفرانس بقراءة البيان الختامي الذي تضمن جملة من المخرجات من أهمها ضرورة تطوير الأكاديميات من الناحية النوعية بما يساهم في بناء مجتمع ديمقراطي.

(م خ)

ANHA