​​​​​​​ أهالي كركي لكي وتل كوجر يشيعون جثمان الشهيد فهد محمد إلى مثواه الأخير

وتوجه أهالي ناحيتي كركي لكي وتل كوجر وأعضاء قوى الامن الداخلي إلى مزار الشهداء في ناحية تل كوجر، للمشاركة في تشييع جثمان عضو قوى الأمن الداخلي فهد محمد الذي إثر استهدافه من قبل خلية إرهابية على الطريق السياسي الواصل لبلدة تل كوجر.

مراسم التشييع بدأت بعرض عسكري قدمه أعضاء قوى الأمن الداخلي، تلاه كلمة قوى الأمن الداخلي ألقاها العضو ناصر الجلود.

الجلود توجه بداية بالعزاء لذوي الشهيد فهد وجميع شهداء الحرية، وأضاف: "إننا كقوى الأمن الداخلي في تل كوجر نعاهد رفيقنا الشهيد فهد محمد بالثأر له، ولن نتوقف حتى تحقيق أهداف شهدائنا لانهم ناضلوا من أجل الحرية والكرامة ونصرة الشعوب".

كلمة ذوي الشهيد ألقاه ابن عمه راكان الصفوك الذي توجه بالشكر لكل من شارك في المراسم، وعاهد بمواصلة درب الشهيد حتى تحقيق الأمن والحرية.

ومن ثم قرأت وثيقة الشهيد فهد محمد وسلمت لذويه، ليوارى جثمانه الثرى في مزار الشهداء بناحية تل كوجر.

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