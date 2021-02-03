​​​​​​​ أهالي عفرين: سياسة حكومة دمشق استمرار لسياسة الاحتلال التركيّ تجاهنا

إلى جانب الصعوبات التي يواجهها أهالي عفرين في المخيمات والبيوت شبه المدمّرة في مقاطعة الشهباء، وقصف الاحتلال التركي ومرتزقته لهم، تستمرّ حكومة دمشق بفرض حصار خانق على الأهالي في المقاطعة وتمنع مرور الأدوية والمحروقات في ظل الأوضاع المناخية الباردة.

وبصدد ذلك رصدت مراسلة وكالتنا آراء أهالي عفرين القاطنين في مخيمات مقاطعة الشهباء، فتحدّثت المواطنة مروش كلكاوي من أهالي مدنية عفرين والقاطنة حالياً في مخيم (برخدان) قائلةً: "نعيش تحت الخيم دون رعاية دولية، بالإضافة إلى أنّ الحكومة السورية تمنع دخول احتياجاتنا إلى المقاطعة، إننا نعيش ظروفاً صعبة ضمن المخيمات ولا أحد يسمع صوتنا".

وتابعت مروش كلكاوي: "إن الحكومة السورية لا تعتبرنا سوريّين ولا تعطينا حقوقنا، في ظلّ وجود الدولة الضامنة روسيا التي لا تلعب دورها في حماية الشعب وتنفّذ مصالحها على حساب الشّعب وكأنّنا دمىً في أيديهم، وهي التي مهّدت الطريق لتركيا ومرتزقتها لاحتلال عفرين ومناطق أخرى من سوريا".

وناشدت مروش كلكاوي في ختام حديثها المجتمع الدولي لسماع صوتهم لأنّ لديهم حقوقاً كأيّ إنسان على وجه الأرض، كما دعت الحكومة السورية لتعديل سياستها تجاههم لأنّهم هم أيضاً من أبناء الشّعب السوري.

أمّا المواطن شيخو بلال من أهالي ناحية بلبل والبالغ من العمر 80 عاماً، فقال: "نحن نواجه برد الشتاء دون مواد للتدفئة، لأنّ الحكومة السورية تمنع دخول مادة المازوت والطّحين إلى المقاطعة، فهي تهدف من ذلك إلى محو وجودنا على هذه الأرض، لكن بقوة إرادتنا سنتغلّب على كل تلك المخطّطات، لأنّنا شعب مسالم ومقاوم ولا نقبل بالخيانة".

وتابع بلال: "إنّني أبلغ من العمر 80 عاماً، وأعاني من أمراض عدة كالسّكر والضّغط، لذلك لا أستطيع مقاومة البرد داخل الخيمة، وكذلك أطفالي الصّغار أيضاً لا يتحمّلون هذا البرد الشديد".

من جهتها قالت المواطنة حورية إبراهيم: "نعيش في مخيّم برخدان ولا نملك المحروقات كالمازوت والغاز والكاز وغيرها من المواد، بسبب محاصرة الحكومة السورية لنا، ومع ذلك فإنّ المنظّمات الدولية لا تبصر حالنا".

واختتمت حورية حديثها بالقول: "نحن سوريّون ولم نأتِ من دولة أخرى لنعيش على الأراضي السورية مع ذلك فإنّ الحكومة تنظر إلينا كأنّنا مرتزقة فتحاصرنا ولا تسمح بدخول مستلزمات العيش اليوميّة إلى مقاطعة الشّهباء".

(إ)

ANHA