​​​​​​​ 125 ألف لتر من مادة التدفئة توزع على قاطنين مخيم الهول

تتوزع على جغرافية شمال وشرق سوريا 15 مخيماً، بالإضافة إلى المخيمات العشوائية في ريف الرقة والطبقة ودير الزور، واحتضنت هذه المناطق مئات الآلاف من النازحين الهاربين من مناطق الصراع.

ويعتبر مخيم الهول من أخطر المخيمات في العالم، كونه يحتضن عوائل مرتزقة داعش المُتمسكين بأفكارهم المتشددة في محاولة لإعادة أفكار مرتزقة داعش من جديد ضمن المخيم.

مسؤول مكتب الخدمات في مخيم الهول برزان عبد الله، أوضح لوكالة أنباء هاوار، أنه حُددت 5 نقاط لتوزيع مادة الكاز على القاطنين في المخيم.

ونوّه عبد الله، أن الكمية التي تُوزع على كل عائلة 25 ليتراً لفترة زمنية مدتها 10 أيام ، وقال "إذا كان أفراد العائلة أكثر من 8أشخاص، تُعطى العائلة حصتان".

ولفت عبد الله إلى أن الكمية التي تُوزع أسبوعياً على المخيم تُقدّر بـ 125 ألف لتر.

وافتُتح مخيم الهول في الـ 9 من آذار عام 2016 بالقرب من الحدود السياسية المرسومة بين سوريا والعراق، من قبل مكتب شؤون النازحين واللاجئين لشمال وشرق سوريا، ويقع شرقي مركز مقاطعة الحسكة على بعد 45 كم، ويقطنه 67895 نازحاً ولاجئ.

(ن ع/هـ ن)

ANHA