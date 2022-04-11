​​​​​​​بزراعة نحو 2500 شجرة.. مؤتمر ستار يعلن انتهاء حملة الإيكولوجي

أصدر مؤتمر ستار بياناً إلى الرأي العام، اليوم الإثنين، أعلن فيه انتهاء حملة الإيكولوجي التي انطلقت في الـ 26 شباط/ فبراير من العام الجاري.

وقرئ البيان من قبل الناطقة باسم لجنة الإيكولوجي التابعة لمؤتمر ستار، ريحان تمو، بحضور عضوات مؤتمر ستار وممثلات عن التنظيمات النسائية، وذلك في حديقة الشهيدة "مزكين لوقو" في ناحية الدرباسية، جاء فيه:

"بمناسبة حلول 8 آذار اليوم العالمي للمرأة، أطلقت حملة في الـ 26 شباط، تحت شعار "بإرادة المرأة سنعود إلى المجتمع الإيكولوجي" بمشاركة التنظيمات واللجان والاتحادات النسائية في شمال وشرق سوريا"

وبحسب البيان فإن الحملة كانت تهدف إلى استقبال العام 2022 بقيادة المرأة، وأن يكون عام المقاومة والحفاظ على بيئة صحية من خلال بناء ذهنية تعمل على حماية البيئة، وتأسيس صداقة مع الطبيعة.

وكشف البيان عن حصيلة الحملة، "إلقاء أكثر من 160 محاضرة عن أهمية حماية البيئة بمشاركة 2550 امرأة ورجل من القرى والبلدات في شمال وشرق سوريا، وإطلاق حملة النظافة بقيادة مؤتمر ستار بالتنسيق مع البلديات ولجان البيئة، وتوزيع 1000 كمامة، 2000 قفازات، 20 علبة معقم على الكومينات بالتنسيق مع هيئة الصحة والهلال الأحمر الكردي، واستذكاراً لشهداء حملة مطرقة الشعوب تم زراعة الأشجار في 121مدرسة بالتنسيق مع "الجدائل الخضراء".

كما تم زراعة 35 شجرة في مستشفى غسل الكلى بمشاركة الأطفال بالتنسيق مع لجنة المرأة، بمناسبة 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة و4 نيسان ميلاد القائد أوجلان، كما تم زراعة أكثر من 2000 شجرة على حواجز قوى الأمن الداخلي، وفي المخيمات والمستشفيات.

وافتتاح حديقة باسم الشهيدة مزكين لوقو في ذكرى استشهادها، وزراعة نحو 450 شجرة فيها".

ودعا البيان في ختامه جميع المؤسسات واللجان المشاركة إلى الاستمرار في تنظيم الحملات من أجلة المحافظة على البيئة وتأمين مستقبل وبيئة صحية للأجيال القادمة.

(ب ح/ي م)

ANHA