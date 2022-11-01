​​​​​​​بيونغ يانغ تتهم واشنطن بالتحضير لسيناريو حرب نووية

نقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، عن وزارة الخارجية قولها: "بسبب الأعمال العسكرية المتهورة المستمرة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، دخل الوضع في شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى مرحلة رئيسية من المواجهة ... بسبب التدريبات العسكرية واسعة النطاق التي قامت بها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تكاد تجري يوميا في هذه السنة، تحولت شبه الجزيرة الكورية إلى نقطة ساخنة، حيث تعتبر التوترات العسكرية فيها هي الأعلى في العالم، وأصبح الوضع الأمني ​​في المنطقة أكثر خطورة".

قالت كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة تعمل على مفاقمة الوضع في شبه الجزيرة الكورية، واتهمتها بالتحضير لحرب نووية ضد بيونغ يانغ.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن واشنطن "ستدفع" الثمن إذا تم استخدام القوة ضد بيونغ يانغ.

ووفقا لوزارة خارجية كوريا الشمالية فإنه لا توجد في أي مكان في العالم مناورات عسكرية "بهذه العدوانية" من حيث توقيتها ونطاقها ومحتواها، مثل التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها.

وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يوم أمس، أحد أكبر التدريبات الجوية العسكرية المشتركة بينهما مع شن مئات الطائرات الحربية من الجانبين هجمات وهمية، حسب "رويترز".

(م ش)