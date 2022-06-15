نصب شيوخ ووجهاء عشائر منطقة الفرات، أمس الإثنين، خيمة اعتصام، تأكيداً على دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية، في ساحة المركز الثقافي سابقاً وسط مدينة الرقة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافد عدد كبير من أهالي الرقة ومؤسساتها المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية، ووفد من مجلس تل أبيض العسكري ووجهاء وشيوخ عشائر تل أبيض المحتلة إلى خيمة "فزعة عشائر" تضامناً مع شيوخ ووجهاء العشائر والقوات العسكرية.

بدأت فعالية الخيمة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقيت بعده كلمة باسم عشائر الرقة من قبل شيخ عشيرة السبخة، محمد تركي السوعان، الذي قال "نصبنا هذه الخيمة، خيمة فزعة عشائر لكل العشائر السورية؛ لتقف مع أبناء عشائر شمال وشرق سوريا لردع الاحتلال التركي، ولنكون السد المنيع في وجه كل معتدٍ ينوي احتلال أراضينا".

بدوره، قال القيادي في مجلس تل أبيض العسكري، رياض الخلف "إن الاحتلال العثماني يزيد كل يوم من هجماته على مناطقنا في عين عيسى وغيرها من المناطق الأخرى، وأكد "أن قواتنا استطاعت صد كل الهجمات على مناطقنا وكبدت العدو خسائر في الأرواح والعتاد".

وأضاف الخلف "تريد تركيا تحقيق الحلم العثماني في مناطقنا وفي الشرق الأوسط عامة، ولكن بفضل قواتنا سنتصدى لكل محاولتهم للدفاع عن هذه الأرض".

وعاهد رياض الخلف في ختام كلمته، شهداء شمال وشرق سوريا وأهالي المنطقة عامة، بأن قوات سوريا الديمقراطية ستعمل على التصدي وتحرير كل شبر تم احتلاله من قبل تركيا ومرتزقتها".

من جانبه، قال عضو الحزب الجمهوري الكردستاني محمد رمضان "اليوم نقف في خيمة الكرامة مع شيوخنا وأهلنا الأكارم، ونؤكد أننا معكم جنباً إلى جنب، ضد كل هذه التهديدات". لافتاً إلى أن تركيا لها مطامع "عثمانية جديدة" على الأرض السورية.

وشدد "على جميع أبناء شمال وشرق سوريا وشيوخ العشائر الوقوف مع قوات سوريا الديمقراطية كونها الدعامة الأساسية والركيزة التي ستدافع عن هذه الأرض، مؤكداً "كل الأحزاب في شمال وشرق سوريا ستقف مع شيوخ العشائر وقوات سوريا الديمقراطية".

كما دعا محمد رمضان "التحالف الدولي والأمم المتحدة للعمل على إيقاف تهديدات الاحتلال التركي وإخراجها من الأراضي السورية".

عمر دياب عضو مجلس الأعيان في الرقة قال "مهما كانت التهديدات التركية وقواتها، فقواتنا ومقاومتنا هي الأقوى وجاهزة لصد أي عدوان على شمال وشرق سوريا ومستعدون للدفاع عن مشروع الأمة الديمقراطية بكل ما أوتينا من قوة".

ويستمر أهالي الرقة والمؤسسات المدنية والعسكرية بالتوافد إلى خيمة "فزعة العشائر"، ومن المقرر أن تختتم فعالياتها يوم غد في الرقة، ليتم نصبها في مدينة الطبقة لمدة 3 أيام أخرى.

(أع/خ)

ANHA