وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا يمكن ترك مشاركة بريطانيا في الهجمات على أسطول البحر الأسود لروسيا و"نورد ستريم" (أنابيب السيل الشمالي) على هذا النحو، ستفكر موسكو في الخطوات التالية".

ولفت المتحدث باسم الكرملين إلى أن الأجهزة الروسية لديها بيانات تشير إلى أن قيادة وتنسيق الهجوم على خليج سيفاستوبول تم تنفيذه من قبل مستشارين عسكريين بريطانيين.

وقال: "هناك دليل على أن بريطانيا متورطة أيضاً في عملية تخريب، عملية إرهابية، على البنية التحتية للطاقة الحيوية، واللافت ليس الروسية، يجب أخذ ذلك بالاعتبار هنا (الحديث يجري) عن البنية التحتية للطاقة الدولية".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن موسكو لم تقرر بعد إذا يستحق الأمر صيانة أنابيب "السيل الشمالي" المتضررة من التفجيرات.

وشدد بيسكوف على أن المعلومات المتعلقة بمشاركة متخصصين بريطانيين في الهجمات ينبغي تحليلها بعناية شديدة من قبل الجميع، وقال: "نتوقع أنه على الرغم من الصمت غير المقبول للعواصم الأوروبية فإن هذا التحليل سيستمر".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت موسكو ستتقدم بطلب إلى مجلس الأمن بشأن الهجوم على سيفاستوبول، أشار بيسكوف إلى أنه من الضروري جمع البيانات لهذا الغرض، وقال "هذه منطقة حساسة للغاية فيما يتعلق بمنهجية جمع مثل هذه المعلومات، سنفعل ما يجب القيام به في هذه الحالة".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين، نفذ يوم 29 تشرين الأول 2022 هجوماً "إرهابياً" على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول وذلك من خلال استخدام 9 طائرات مسيّرة و7 مسيّرات بحرية.

وشددت الوزارة على أنه تم تدمير الطائرات والمسيّرات، كذلك اتهمت الدفاع الروسية يوم السبت الماضي خبراء البحرية البريطانية بالتورط في تفجيرات خطوط أنابيب "السيل الشمالي 1 و2"، الذي حدث في أيلول الماضي.

من جهتها نفت وزارة الدفاع البريطانية تورطها في تفجيرات "السيل الشمالي"، ووصفت بيان موسكو بأنه "قصة وهمية".

(م ش)