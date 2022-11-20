​​​​​​​بيريفان خالد: شعبنا سيلتزم بخيار الدفاع الذاتي

جاء ذلك خلال تصريح للرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد لوكالتنا.

وقالت: "قامت الدولة التركية وبعد تهديدات مستمرة بالهجوم على مناطقنا عبر الطيران الحربي؛ هذا الهجوم يأتي بعد إفلاس أردوغان وحاشيته في تحقيق مآربهم في سوريا وبعد أن باتت السياسة التركية في الحضيض نتيجة الممارسات التركية التي كرّست الفوضى في سوريا والمنطقة".

نددت بيريفان خالد بالهجمات التركية "والعدوان الفاشي التركي على مناطقنا" داعية القوى الدولية إلى اتخاذ مواقف جادة ومسؤولة حيال الهجمات.

مؤكدة أن "العدوان التركي سيؤدي لحرب مدمرة على سوريا برمتها وستكون بداية فرصة جديدة لكي يقوم الإرهاب بإعادة تنظيم نفسه، ما سيؤدي لتداعيات وخيمة"

كما أوضحت أن "صمت القوى الدولية مع استمرار العدوان التركي يؤكد التواطؤ مع تركيا، وهذا سيؤثر على حربنا ضد داعش وخلاياه النائمة".

وأكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد، أن "شعبنا سيلتزم بخيار الدفاع الذاتي كخيار مشروع لحماية مناطقه ومؤسساته ومكتسباته. ونعاهد شعبنا بأننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سنبقى مستمرين في حماية مكاسب شعبنا والدفاع عنها ضد أية أيادي تحاول الاعتداء عليها أو تخريبها وسنستمر على مسيرة شهداؤنا حتى تحقيق النصر على قوى الاحتلال والإرهاب".

(س ر)

ANHA