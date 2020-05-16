​​​​​​​بيريفان حسن: على المرأة بذل المزيد من الجهد لإنجاح مبادرة وحدة الصف الكردي

حديث بيريفان حسن الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، جاء نتيجة الدعوات المستمرة من القوى والأطراف الكردية والمثقفين والشعب للأحزاب الكردية إلى توحيد صفوفهم عبر المبادرات التي أُطلقت.

وقالت بيريفان: "الهجمات التي تتعرض لها المنطقة بين فترة وأخرى تزيد الخطورة على الشعب الكردي بأكمله، وليس على حزب واحد فقط، لذلك فالمرحلة الحالية تتطلب الوقوف أمام سياسات المحتل الذي يهدف من توسيع هجماته في المنطقة إلى إفشال مشروع الأمة الديمقراطية، وطمس حقوق الشعب الكردي ومكتسباته.

وأثنت بيريفان على مبادرة توحيد الصف الكردي قائلة: نحن أمام مرحلة انتقالية جديدة في سوريا، وهي مرحلة تغيير الدستور، لذا نحن كشعب كردي بحاجة إلى توحيد صفوفنا، لنتمكن من حماية حقوقنا ضمن الدستور الذي سُيعد لسوريا.

وتابعت: علينا تجنب جميع الخلافات ووضعها جانباً، والعمل على بناء مستقبل مشرق وسليم للشعب، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء 11 ألف شهيد في ثورة روج آفا، وتحرير المناطق المحتلة من قبل مرتزقة تركيا، كما يجب تحقيق لقاءات بين جميع الأحزاب السياسية الكردية لإبراز موقف كردي موحد.

على المرأة بذل جهودها لإنجاح المبادرة

وتطرقت بيريفان إلى جهود المرأة الرامية إلى توحيد الصف الكردي قائلة "يجب على المرأة ضمن الأحزاب السياسية والتنظيمية والعسكرية بذل المزيد من الجهد لإنجاح المبادرة، من أجل تحقيق وحدة الصف الكردي فعلياً، وإبراز دورها فيها.

وفي ختام الحديث قالت بيريفان "لدينا إيمان بقوة وإرادة المرأة في أن تلعب دورها فعلياً، وليس قولاً فقط، وإبراز طرقها لإنجاح مبادرة وحدة الصف الكردي، لأن المجتمع ينظر إلى قوة المرأة، وكيفية تنظيمها في المنطقة، لذا نناشد النساء أن يكن أهلاً لتضحيات آلاف الشهيدات أمثال أرين ميركان وأفيستا.

(س و)

ANHA