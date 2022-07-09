​​​​​​​بينهما اثنان برتبة عالية.. مقتل 19 جندياً محتلاً في عمليات للكريلا - تم التحديث

نتيجة عمليات الفرق المتحركة للكريلا والتي جرى تنفيذها بروح مقاومة الـ 14 من تموز، قتل 19 جندياً بينهما اثنان برتبة عالية. كما تم تدمير عربتين مدرعتين وإصابة مروحية هجومية تابعة لجيش الاحتلال التركي"، وفق ما ذكره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

وجاء في نص البيان:

تستهدف قوات الحرية (الكريلا) الذين سطروا التاريخ بإرث الفداء والمقاومة النابعة من روح الشهداء ومقاومة سجن آمد ضربات موجعة لقوى الاحتلال.

في ذكرى مقاومة 14 تموز، قامت قواتنا المتنقلة بقتل 19 جنديا من قوات الاحتلال بينهم ضابطان برتب عالية وتدمير عربتين مدرعتين بالإضافة الى مروحية. بينما لم يستطع الغزاة الصمود امام قوات الحرية (الكريلا) فقد قاموا باستهداف جبهات القتال بإطلاق 6 قذائف كيماوية وقصف 26 مرة عبر المروحيات والطائرات الهجومية .

معلومات العمليات والاستهداف كالتالي:

ضمن إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة خاكورك

تتبعت وحدات المرأة الحرة _ستار YJA Star في 8 تموز عربة عسكرية من طراز Reo تابعة لقوات الاحتلال في منطقة تل الشهيد درويش وفي الساعة 10:50 صباحا تم استهدافها عندما حاولت التمركز لتثبيت مواقعها والقيام بعدة مهام، حيث تم تدمير العربة والمواقع التي استخدمتها وقتل 10 من المحتلين.

ضمن حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة أفاشين.

تم استهداف قوات الاحتلال في 7 تموز، بين الساعة 06:30 والساعة 11:00 صباحا، الساعين في التقدم باتجاه أنفاق الحرب الشهيد تكوشر ، لكن بفضل التكتيكات واستخدام القنابل اليدوية والأسلحة الفردية، تقهقرت قوات الاحتلال وتراجعت للخلف.

ضمن نطاق حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب

تمكنت قواتنا في الساعة 13.00 يوم 8 تموز، من استهداف عربة مدرعة من نوع العقرب التي أرادت التوجه إلى مناطق المقاومة في جمجو بأسلحة ثقيلة حيث دمرت العربة ومن بداخلها من المحتلين.

استطاعت فرقنا المتنقلة في 9 تموز، الساعة 02:40، من استهداف طائرة هليكوبتر هجومية التي أرادت قصف منطقة مقاومة جمجو، بأساليب القنص، وأجبرت هذه الطائرات على مغادرة المنطقة.

تتبعت قواتنا في 8 تموز، الساعة 12:30، مجموعة من الفرق المتنقلة من المحتلين الذين أرادوا تنفيذ أعمال انشاء الطرق بهدف احتلال منطقة المقاومة في كهف الجرحى. لكن بعد التعرف على قائد هذه المجموعة المحتلة، فقد تم قنصه ، ما اضطر الغزاة الذين تعرضوا للاستهداف إلى مغادرة المنطقة.

في سياق المرحلة الثورية لمعركة خابور الشهيد سافاش مارش.

أطلقت فرقنا المتنقلة في 30 حزيران، النار على المحتلين في منطقة المقاومة بتل اف ام وتم قتل ثلاثة منهم.

اطلقت قواتنا المتنقلة في وحدات المرأة الحرة _ستار YJA Star في الخامس والثامن من تموز النار على المحتلين في منطقة المقاومة في تل اف ام حيث قتل اثنان من المحتلين.

تم استهداف عناصر من قوات الاحتلال في ثلاث مراحل في 8 تموز بين الساعة 9:00 والساعة 17:00 في منطقة المقاومة بجودي.

تم اطلاق النار في الثامن من تموز في تمام الساعة 18:00 على المحتلين في منطقة المقاومة بجودي من قبل فرقنا المتنقلة من وحدات المرأة الحرة _ستار YJA Star باستخدام تكتيك الاغتيال وتم قتل ضابط رفيع المستوى بينهم. كما تم إطلاق النار على المحتلين الذين حاولوا التدخل في منطقة العمليات، حيث أنتشل المحتلون جثث قتلاهم والجرحى من المنطقة عبر المروحيات ليلا.

تم استهداف المحتلين في 8 تموز في تمام الساعة 5:00 مساء، الذين أرادوا التقدم نحو مواقع الشهيد بيردوغان في منطقة المقاومة في تل آمديا وتم قتل اثنان منهم.

أصابت قواتنا في 8 تموز الساعة 9:40 مساء، 3 مروحيات هجومية والتي كانت تقصف منطقة المقاومة في تلة آمديا حيث تم اصابة مروحية واحدة مما أدى الى مغادرتها المنطقة.

هجمات دولة الاحتلال التركية بالأسلحة الكيماوية والمتفجرات.

قصفت الدولة التركية المحتلة في 8 تموز، المواقع العسكرية في منطقة المقاومة بجودي مرتين بالأسلحة الكيماوية والمتفجرات.

قصف المحتلين بتاريخ 8 تموز الساعة 19.00 مواقع المعركة في منطقة المقاومة بكهف الجرحى بأسلحة كيماوية ومتفجرات.

قصف المحتلين في 8 تموز في الساعة 19.00 - 22.50 مواقع المعركة في منطقة المقاومة كوكر 3 مرات بالأسلحة الكيماوية والمتفجرات.

هجمات الدولة التركية المحتلة بمدافع الهاوتزر obus والمروحيات الهجومية والطائرات الحربية

حلقت طائرات بدون طيار في 8 تموز، فوق منطقة تل اف ام.

قصف المحتلين في 8 تموز منطقة المقاومة في تلة هكاري بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة ، وبين الساعة 19:00 والساعة 22:50 قصف المحتلين ايضا مواقع القتال في منطقة مقاومة كوكر ثلاث مرات بالأسلحة الكيماوية و المتفجرات.

تعرضت منطقة المقاومة في هكاري بتاريخ 8 تموز للقصف بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة.

تعرضت منطقة جودي في 8 تموز بين الساعة 12:00 والساعة 18:30 أربع مرات للقصف بواسطة مروحيات هجومية.

قصف المحتلين في 8 تموز بين الساعة 22.00 و 23.00 منطقة المقاومة في تل آمديا 11 مرة بطائرات هجومية.

قصفت الطائرات الحربية في 8 تموز بين الساعة 18:15 والساعة 18:41 ثلاث مرات منطقتي تابعة لماريا وخي خيريه ودولا ميراني.

تعرضت مناطق المقاومة في جيارش وكوكري وكهف بريندارا وكاركر وكوروجارو في 8 و 9 تموز، وكوروجاهرو 11 مرة للقصف عن طريق طائرات هجومية.

قصفت الطائرات الحربية في 8 تموز الساعة 6:15 مساء، منطقتي جمجو وسيدا مرتين

(م)