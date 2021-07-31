​​​​​​​بينهم سيدتان.. السلطات الإيرانية تعتقل عدداً من النشطاء المحتجين في الأحواز

واعتقلت السلطات الإيرانية عدداً من نشطاء الأحواز خلال وقفة على ضفة نهر كارون، احتجاجاً على سياسات نقل المياه من المحافظة.

وهاجمت قوات الأمن المتظاهرين الذين رفعوا لافتات احتجاجية، واعتقلت عدداً منهم من بينهم سيدتان.

وصدر بيانٌ عن اللجنة التنسيقية للحركة الاحتجاجية الأحوازية، طالب بإطلاق سراح المعتقلين، وعدم قطع الإنترنت، وضمان حرية التجمع السلمي.

كما دعا البيان إلى وقف نقل مياه الأنهار، وإيصال المياه للقرى التي تعاني من شح مياه الشرب، إضافة لتعويض الرعاة والفلاحين عن خسائرهم.

كما خرج مئات الإيرانيين في تظاهرات بالعاصمة طهران، ورددوا هتافات مناهضة للمرشد علي خامنئي، حيث نادى المتظاهرون ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط المرشد.

وأحرق عدد من المحتجين في مدينة الأحواز جنوب غرب إيران صور المرشد الإيراني خامنئي وسط المدينة.

وتشهد مختلف المدن في الأحواز تظاهرات واحتجاجات ضد سياسات النظام الإيراني المتبعة في هذه المناطق، ووصل صدى هذه التظاهرات إلى العاصمة طهران.

يُذكر أن إقليم الأحواز يشهد احتجاجات واسعة من منذ 15 تموز/ يوليو، وعلى مدى أسبوعين، قُتل خلالها 9 متظاهرين على الأقل واعتقل المئات من قبل قوات الأمن الإيرانية، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان الدولية.

(د ع)