استذكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، 135 شهيد/ة ضمن صفوف قوات الدفاع الشعبي، قوات سوريا الديمقراطية، وحدات مكافحة الارهاب، وحدات حماية المرأة، قوى الأمن الداخلي، قوات الحماية الذاتية، الانضباط العسكري، الذين استشهدوا خلال شهر كانون الثاني في أعوام وأماكن مختلفة، ومن بينهم شهداء حملة "مطرقة الشعوب".

في حملة "مطرقة الشعوب" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في الـ 20 من كانون الثاني عام 2022 ضد هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة استشهد 121 شخصاً غالبيتهم العظمى من العسكريين وبينهم عدد من العمال المدنيين في السجن.

وحضر مراسم الاستذكار، التي نظمت في صالة رشو الواقعة في حي المشيرفة بمدينة الحسكة، المئات من ذوي الشهداء من كافة المكونات، بالإضافة إلى أعضاء كافة المؤسسات والمراكز المدنية والعسكرية في المدينة.

وبدأت مراسم الاستذكار، بالوقوف الحضور دقيقة الصمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة، جمال عبدو، كلمة استذكر فيها جميع الشهداء الحرية الذين نالوا مرتبة الشهادة من أجل حماية أرضهم.

وقال " الشهادة حقيقة ونحن نعيش على هذه الحقيقة، وعلينا نحن ذوو الشهداء وأسرهم أن نسير على نهج الشهداء لنحافظ على القيم والمكتسبات التي حققوها، ونحقق أهدافهم التي استشهدوا من أجلها".

ومن جانبه، قال القيادي في المجلس العسكري في الحسكة حميد حسن " نحن لا نعشق الدماء والحروب، بل هدفنا العيش بحرية والكرامة، وأن نسير على خطا شهدائنا".

مؤكداً " مهما كثف العدو من هجماته على المنطقة، لن تضعف إرادتنا وعزيمتنا، لا نهاب أسلحتهم، بل سندافع وسنحافظ على أرضنا ومناطقنا، بكل ما أوتينا من قوة".

وتلاها عرض سنفزيون، تضمن بعض المقتطفات من تحليلات القائد عبد الله أوجلان حول الشهادة والشهداء وعرض صور 135 شهيد/ ة .

وانتهت مراسم الاستذكار، بترديد الشعارات والهتافات التي تحيي وتمجد مقاومة الشهداء، وسط تأكيدات على استمرارية المقاومة.

(بـ ر/ م ح)

ANHA