​​​​​​​بينهم نساء وأطفال.. تقرير سنوي يكشف حجم القمع في إيران: إعدام 565 شخصاً

وأفاد التقرير المكون من 63 صفحة، والذي نقلته وكالة روج نيوز عن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا"، بأن أحكام الإعدام في إيران ارتفعت بنسبة 88% مقارنة مع العام الماضي 2021، حيث شهد إصدار هذه الأحكام نمواً بنسبة 8 %.

ونفذت الدولة الإيرانية خلال شهر كانون الأول الجاري، حكم الإعدام بحق شابين يبلغان من العمر 23 عاماً، بعد تأكيد حكمهما من قبل المحكمة العليا في إيران، كان أحدهما مجيد رضا رهنورد الذي تم إعدامه علناً في مشهد دون علم أسرته.

ويظهر التقرير النسوي للوكالة بأن 18.5 % من الإعدامات، تمت في محافظة بلوشستان، تليها محافظة ألبرز في المرتبة الثانية بأكثر من 16 %. كما أن أكثر حالات الإعدام كانت في سجني زاهدان ورجائي شهر كرج.

ونُشر التقرير الشامل بالاستناد إلى نحو 13 ألفاً و500 تقرير مسجل عن وضع حقوق الإنسان في إيران.

إلى جانب أحكام الإعدام، تناول التقرير السنوي حالات الوفاة الناجمة عن استخدام السلاح، وانتهاك حقوق النساء والأطفال، والسجناء، والأقليات الدينية والمذهبية، والعمال والتجار، وانتهاك حرية الفكر والتعبير، ومنع حق الدراسة في مراكز التعليم العالي والجامعي.

كما يظهر أن 322 امرأة تم اعتقالهن منتصف صيف هذا العام، بسبب نشاطهن في مجال حقوق المرأة.

وأكد أن أكثر حالات انتهاك حقوق السجناء تمت في شهر كانون الأول الجاري، حيث فقد نحو 20 سجيناً على الأقل حياتهم، بسبب المرض، وانتحر 14 آخرون، وقُتل سجينان على الأقل على يد حراس السجن.

وأشار إلى أن 204 حالة لنقل سجناء إلى الحبس الانفرادي تمت بشكل غير قانوني، و102 حالة من الإضراب عن الطعام، و166 حالة من النقل القسري أو نفي السجناء، ونحو 5 آلاف حالة تهديد وضغط على السجناء، و7652 حالة تعذيب جسدي ونفسي.

منوهاً إلى أنه، وبعد مراجعة نحو 18 ألف حكم قضائي صادر من الجهات القضائية في إيران عام 2022، فإن مئات الأشخاص من الأقليات القومية والمذهبية تم محاكمتهم وإصدار أحكام بحقهم.

كما تستمر مضايقة أتباع الديانة البهائية، والمسيحيين، وأتباع ديانة أهل الحق، والسنة، والصوفيين، وكانت أكثر حالات الانتهاك قد تمت بحق البهائيين في إيران، فحسب التقرير؛ كانت نسبة انتهاك حقوق البهائيين نحو 65 % والمسيحيين نحو 21 % من الحالات التي تم إثباتها لانتهاك حقوق الأقليات الدينية والمذهبية في إيران.

وقد أجريت محاكمات كثيرة بحق النشطاء العماليين، ونشطاء السوق، والنشطاء في مجال حقوق المرأة، والبيئة، والطلاب، وكانت أكثر الأحكام قد صدرت في شهر كانون الأول الجاري. وفي المجموع ارتفعت الأحكام الصادرة بحق النشطاء والمواطنين عام 2022 بنسبة 37 % مقارنةً بالعام الماضي.

هذا وكانت وكالة "هرانا" قد كشفت في تقرير سابق لها، فقدان 506 أشخاص، بينهم 66 من قوات الأمن، بالإضافة إلى 69 شخصاً دون سن 18 لحياتهم، منذ بدء الانتفاضة في روجهلات وإيران في 17 أيلول الفائت، وحتى 20 كانون الأول الجاري.

(ي م)