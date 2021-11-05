​​​​​​​بينهم نساء.. الاحتلال التركي ومرتزقته يخطفون 14 مدنياً من قرية إيسكا في عفرين المحتلة

وقال مصدر من داخل مقاطعة عفرين، إن مرتزقة فيلق الشام التابعة التابعين لجيش الاحتلال التركي اختطفوا 14 مواطناً من قرية إيسكا في الثالث من تشرين الثاني الجاري.

والمختطفون هم:

محمد علي عثمان 24 عاماً

حسن إيبو إيبش 50 عاماً

بكر نوري بركات 30 عاماً

صالحة نوري صالحة 40 عاماً

فاضل عبد الرحمن 30 عاماً

وليد حيدر مامو 45 عاماً

مسعود إبراهيم مامو 40 عاماً

عدنا عمر إيبو 56 عاماً

جمال محمد علو 35 عاماً

أحمد مجيد رمو 35 عاماً

حسن سامي بازور 23 عاماً

بنفش عمر إيبش 50 عاماً

أسوم عمر إيبش 50 عاماً

بشور صبحي 30 عاماً

ولا يزال مصير المختطفين مجهولاً.

(م)

ANHA