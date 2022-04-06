ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 7 مرتزقة من الجبهة الشامية بينهم متزعم ينحدر من مدينة تل رفعت، في هجوم استهدف حاجزاً لهم في منطقة سجو الحدودية مع تركيا شمال حلب.

وقال المرصد إن هجوماً نفذه مسلحون مجهولون قبيل فجر اليوم الأربعاء، استهدف حاجزاً لمرتزقة الجبهة الشامية الموالية للاحتلال التركي، وذلك على طريق سجو الواصل بين إعزاز ومعبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، في ريف حلب الشمالي، حيث جرى تبادل إطلاق نار بين المرتزقة والمسلحين المهاجمين.

وأشار المرصد إلى قتل أحد المهاجمين (لم تعرف هويتهم بعد) في تبادل لإطلاق النار.

وعقب ذلك استنفر مرتزقة الجبهة الشامية واستقدموا تعزيزات إلى المنطقة.

(ش ع)