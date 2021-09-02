​​​​​​​بينهم مسن.. الاستخبارات التركية تختطف 3 مواطنين من أهالي ناحية بلبلة بعفرين المحتلة

في سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال التركي والأجهزة الاستخباراتية التابعة لها بحق أهالي عفرين الأصليين، أفاد مصدر من عفرين المحتلة بإقدام الاستخبارات التركية على اختطاف ثلاثة مواطنين من أهالي قرية كيلا التابعة لناحية بلبلة.

وبحسب المصدر؛ فإن المختطفين هم "أحمد رشيد حسين (50عاماً) ـ أصلان شيخموس حبش (38 عاماً) ـ منان أحمد بيرم (42 عاماً)" وبيّن المصدر أن المختطفين اقتيدوا إلى جهة مجهولة دون التمكن من معرفة مصيرهم.

منوهاً أن المواطن منان بيرم (محامي) واختطف من مركز ناحية راجو على يد الاستخبارات التركية.

وفي سياق آخر، انهالت مجموعة من المستوطنين بالضرب المبرح على المسن أحمد حمو، البالغ من العمر 70) عاماً)، من أهالي قرية بيكه التابعة لناحية بلبله في مقاطعة عفرين المحتلة.

(ف إ/س ر)

ANHA