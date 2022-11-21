​​​​​​​بينهم مراسل وكالتنا.. مراسم تشييع 11 شهيداً وشهيدة في ديرك اليوم – تم التحديث

واستهدفت دولة الاحتلال التركي منتصف ليلة السبت معظم مناطق شمال وشرق سوريا، مما أدى إلى استشهاد 14 مواطناً بحسب آخر حصيلة نشرها مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، يوم أمس الأحد.

ومن المقرر أن يشيع أهالي إقليم الجزيرة جثامين 11 شهيداً وشهيدة إلى مزار الشهيد خبات ديرك بناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم الإثنين، الساعة 11:30.

وفيما يلي أسماء الشهداء الذين سيُشيّعون اليوم (عصام عبد الله، حسين علي، جيجك هاروني، هلال قاسم، هدية عبد الله، عبيد خالد، محمود علي، فايز عبد الله، نوري جفتجي، حسين خلتو، مازن أوسي).

(ي م)

ANHA