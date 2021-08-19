​​​​​​​بينهم ضابط.. مقتل وإصابة 8 من قوات حكومة دمشق في انفجار بدرعا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ضابط برتبة نقيب و5 عناصر وأصيب اثنان آخران جميعهم من مرتبات اللواء 112 التابع لقوات حكومة دمشق، صباح اليوم، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية على طريق الشبرق الواقع بين بلدتي نافعة-عين ذكر في ريف درعا الغربي.

وعلى صعيد متصل، استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، منتصف ليل الأربعاء-الخميس، حاجزاً عسكرياً لقوات حكومة دمشق جنوبي مدينة داعل بريف درعا الأوسط، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

هذا وخرجت أمس مظاهرات في مدن وبلدات محافظة درعا، رفضاً لبنود خريطة الحل الروسية، إذ خرج العشرات في مدينة جاسم وبلدة حيط ومدينة طفس والمزيريب.

(ش ع)