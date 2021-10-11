​​​​​​​بينهم ضابط.. إصابة 5 عناصر من قوات حكومة دمشق بانفجار عبوة ناسفة في ريف درعا

استهدف تفجير مجهول سيارة عسكرية قرب جسر أم المياذن على طريق دمشق - درعا في ريف درعا، بواسطة عبوة ناسفة، أدى إلى إصابة 5 عناصر وضابط من قوات حكومة دمشق بجروح متفاوتة، حسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي سياق ذلك، أطلقت قوات حكومة دمشق قذيفة هاون على أطراف بلدة صيدا، بعد دقائق من استهداف السيارة العسكرية.

وعلى الرغم من المساعي الروسية لتثبيت الاستقرار في درعا، إلا أن الوضع الأمني لا يزال متوتراً. ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغ عدد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة منها؛ عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من حزيران/ يونيو 2019 حتى يومنا هذا، 1189 عمليةً واغتيالاً.

(ل د)