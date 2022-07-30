​​​​​​​بينهم أطفال ونساء.. القصف التركي يوقع نحو عشرة إصابات في صفوف المواطنين بريف تل تمر

وقالت موقع قوى الأمن الداخلي في بيان نشر على صفحتها على فيسبوك "في استمرار للاعتداءات التركية على مناطقنا وعمليات التصعيد التي يقوم بها مرتزقة الاحتلال التركي، تعرضت قرى ريف تل تمر صباح اليوم السبت لقصف مدفعي مكثف نتج عنه إصابة 7 مدنيين بينهم أطفال وكبار السن".

أضاف الموقع "إن هذه الاعتداءات مستمرة بسبب الصمت الدولي وعدم وجود أي ردع لها من قبل القوى الضامنة الموجودة في المنطقة".

وشدد الموقع "كل هذا التصعيد واستهداف مناطقنا من قبل المحتل التركي لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على الكفاح والنضال والمقاومة".

في سياق متصل، ذكرت مصادر ميدانية لمراسلنا ان عدد المصابين جراء الهجمات الوحشية لجيش الاحتلال التركي بلغ 9 مصابين.

وتابع مراسلنا" نتيجة لاستهداف القرى المذكورة تعرض 9 مدنيين لجروح ،4 إصابات كانت خفيفة تم معالجتها في مشفى الشهيدة ليكرين بناحية تل تمر، وتم نقل 5 مصابين الى مشفى الشعب في الحسكة لخطورة إصاباتهم".

ونقل مراسلنا عن مصدر طبي أسماء 8 من المصابين وأعمارهم. وهم كالآتي

الطفلة ليلى عمر صالح 4 عام تعرضت لشظايا بالوجه

جوري عمر صالح 25 عام تعرضت لشظايا باليد

احمد محمد المحمد 60 عام تعرض لبتر اليد اليمنى وشظايا بالقدم

عمر حسين ذياب شظية سطحية بالبطن

نوفة علاوي العلي 60 عام تعرضت لشظية بالبطن وأخرى بالصدر

حلوه عزو عواد 63 عام تعرضت لشظية بالصدر

نعيم محمد وزوو 30 عام تعرض لرضوض

نورس حميد عنتر 25 عام تعرض لرضوض

(ف)

ANHA