​​​​​​​بينهم أطفال ونساء.. القصف التركي يوقع نحو عشرة إصابات في صفوف المواطنين بريف تل تمر – تم التحديث

وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان نشر على صفحتها على فيسبوك "في استمرار للاعتداءات التركية على مناطقنا وعمليات التصعيد التي يقوم بها مرتزقة الاحتلال التركي، تعرضت قرى ريف تل تمر صباح اليوم السبت لقصف مدفعي مكثف نتج عنه إصابة 7 مدنيين بينهم أطفال وكبار السن".

أضاف الموقع "إن هذه الاعتداءات مستمرة بسبب الصمت الدولي وعدم وجود أي ردع لها من قبل القوى الضامنة الموجودة في المنطقة".

وشدد الموقع "كل هذا التصعيد واستهداف مناطقنا من قبل المحتل التركي لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على الكفاح والنضال والمقاومة".

في سياق متصل، ذكرت مصادر ميدانية لمراسلنا أن عدد المصابين جراء الهجمات الوحشية لجيش الاحتلال التركي بلغ 9 مصابين.

وتابع مراسلنا "نتيجة لاستهداف القرى ناحية تل تمر تعرض9 مواطنين بجروح،4 إصابات كانت خفيفة تم معالجتها في مشفى الشهيدة ليكرين بناحية تل تمر، وتم نقل 5 مصابين إلى مشفى الشعب في الحسكة لخطورة إصاباتهم".

ونقل مراسلنا عن مصدر طبي أسماء المصابين وأعمارهم، وهم كالآتي:

الطفلة ليلى عمر صالح 4) أعوام) تعرضت لشظايا في الوجه، وجوري عمر صالح (25 عاماً) تعرضت لشظايا في اليد، وأحمد محمد المحمد60) عاماً) أصيب بجروح في كامل جسده وحالته الصحية حرجة، وعمر حسين ذياب شظية سطحية بالبطن، ونوفة علاوي العلي60) عاماً) تعرضت لشظية بالبطن وأخرى بالصدر، حلوة عزو عواد (63 عاماً) تعرضت لشظية بالصدر، ونعيم محمد وزوو 30) عاماً) تعرض لرضوض، نورس حميد عنتر25) عاماً) تعرض لرضوض وصفاء أحمد علي 25 عاماً من قرية أم الخير حالتها الصحية مستقرة.

(ف)

ANHA