ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال العام 2021، مقتل 35 مدنياً، بينهم امرأة و8 أطفال على يد "الجندرمة" التركية، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود السورية – التركية.

24 منهم قضوا في إدلب، بينهم امرأة و5 أطفال، و9 مدنيين، بينهم 3 أطفال قضوا في الحسكة، وشخص في الرقة وآخر في حلب.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد شهد آب أعلى معدل قتل شهري على يد "الجندرمة" بـ 8 حالات قتل، يليه أيلول ونيسان بـ 5 حالات لكل منهما، ثم آذار وتشرين الثاني بـ 3 حالات لكل منهما، ثم كانون الثاني وشباط وأيار وحزيران وكانون الأول بحالتين اثنتين لكل منهم، وأخيراً تموز وتشرين الأول بحالة واحدة لكل منهما.

وطالب المرصد بإحالة ملف القتل على الشريط الحدودي مع تركيا، من قبل “الجندرمة التركية” إلى المحاكم الدولية المختصّة لينال قتلة الشعب السوري عقابهم.

(ل د)