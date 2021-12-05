​​​​​​​بينهم امرأة.. تركيا ومرتزقتها يختطفون 3 مواطنين من عفرين المحتلة

تصاعدت عمليات اختطاف المدنيين في مقاطعة عفرين المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، فضلاً عن الأجهزة الاستخباراتية التابعة له.

وأفاد مصدر من عفرين المحتلة باختطاف الاستخبارات التركية المواطنة (روهات نوري إيبو 22عاماً) من أهالي قرية كورزيله التابعة لناحية شيراوا، والمواطن (محمد نوري قدامو 35عاماً) من أهالي قرية زعرة التابعة لناحية بلبله في مقاطعة عفرين المحتلة.

كما اختطف مرتزقة "الشرطة العسكرية" المواطن (هجار محمد كولين 26 عاماً) من أهالي قرية بعدينا التابعة لناحية راجو في عفرين المحتلة.

وأشار المصدر إلى أن مصير المختطفين لايزال مجهولاً حتى لحظة إعداد الخبر.

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ANHA