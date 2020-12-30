​​​​​​​بينهم امرأة.. مرتزقة تركيا يخطفون مواطنين من عفرين

ووفق ما نقله مصدر من ناحية موباتا لمراسل وكالتنا، فإن مرتزقة ما يسمون بالجبهة الشامية التابعين لجيش الاحتلال التركي، اقدموا على مداهمة قرية ميركان.

المصدر أشار إن المرتزقة اختطفوا 5 أشخاص من أهالي القرية بينهم زوجة لمختطف سابق.

وبحسب المصدر فأسماء المختطفين هي " محمد رشاد خليل نوري الملقب(مامو)، صفقان احمد مصطفى، عبدو كينج خميس، عبد القادر وعو من أهالي قرية جويق التابعة لمركز عفرين ومقيم في قرية ميركان، ليلى جعفر وهي زوجة المواطن محمد عامر الذي تعرض للاختطاف في وقت سابق".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر آخر من قرية كرزيلة إن المرتزقة اختطفواً أيضاً المواطن صلاح شكري عبدو من أهالي القرية.

فيما لا يزال مصير المختطفين مجهولاً وسط انقطاع المعلومات عنهم.

(سـ)

ANHA