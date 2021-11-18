​​​​​​​بينها 5 دول عربية.. بيلاروسيا تتوقف عن نقل مواطني 6 دول إلى مينسك من طشقند

وأكدت "بيلافيا" في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن هذا الإجراء سيشمل مواطني العراق واليمن ولبنان وليبيا وسوريا وأفغانستان، مشيرة إلى أنه يأتي بناء على قرار صدر عن الجهات المختصة في أوزبكستان يوم أمس.

ولفتت الشركة إلى أن القيود الجديدة لا تشمل المسافرين الذين لديهم جوازات دبلوماسية أو تصاريح إقامة في بيلاروسيا.

وبإمكان المسافرين الذين يشملهم هذا القرار استرجاع ثمن تذاكرهم بالكامل.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه آلاف من المهاجرين عالقين عند حدود بيلاروسيا مع بولندا غالبيتهم كرد من جنوب كردستان، هاربين من سياسات الديمقراطي الكردستاني، وسط تبادل مينسك والتكتل الأوروبي اتهامات بافتعال الأزمة.

(ل د)