​​​​​​​بين التأكيد وبوادر الرفض.. هل يعقد الاجتماع الرباعي بخصوص سوريا؟

ذكرت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال التركي، أنّ نواب وزراء خارجية، تركيا وروسيا وإيران وسوريا سيعقدون اجتماعاً في 15 و16 آذار/ مارس الحالي، في موسكو.

في المقابل، أفادت مصادر خاصة بشبكة الميادين بأنّ دمشق تتمهل في الموافقة على الاجتماع مع تركيا في انتظار الحصول على ضمانات.

ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من حكومة دمشق، عن مصادر وصفتها بـ "المتابعة"، قولها إنّ: "معطيات الاجتماع الرباعي لم تنضج بعد، بالإضافة إلى أنّ موقف سوريا ما زال على حاله، حتى الحصول على ضمانات تركية بالانسحاب من أراضيها، قبل أي لقاء سياسي يجمع الطرفين إلى طاولة مباحثات واحدة".

ومنذ المؤتمر الصحفي المشترك لفيصل المقداد ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، منتصف ليل الجمعة الماضي، بدا واضحاً أن حكومة دمشق لم تحصل على ما طلبته من ضمانات كافية للذهاب إلى الاجتماع الرباعي، السوري التركي الروسي الإيراني في موسكو.

وتطلب حكومة دمشق ضمانات من حليفيها الروسي والإيراني بشأن التزام تركي واضح بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، ووقف دعم المجموعات المرتزقة، على اختلاف تسمياتها وتلاوينها.

وبدا لافتاً، بعد إعلان موسكو أنها تنتظر ردّ دمشق وطهران على عقد الاجتماع، تأكيد البيان "الرئاسي السوري" بوجوب "التحضير الجيد له، بالاستناد إلى أجندة وعناوين ومخرجات واضحة ومحددة".

قد يتأجّل اجتماع موسكو المقرر كموعد أولي يومي 15- 16 آذار/ مارس الجاري، حيث سبق أن أُلغيت مواعيد أخرى، كحديث دولة الاحتلال التركي في كانون الثاني/ يناير الماضي عن اجتماع لوزراء الخارجية السوري والتركي والروسي في موسكو ثم أبو ظبي، قبل أن يتبين أن الأمر مجرد طروحات لم تناقَش أصلاً.

(د ع)