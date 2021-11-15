​​​​​​​بيدرسون في الإمارات لبحث تطور الأوضاع في سوريا

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأنه خلال اللقاء الذي عقد في دبي، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا وسبل تعزيز الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة السورية، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد، معربًا عن ترحيبه بالمبعوث الأممي.

هذا، وجدد وزير الخارجية دعم دولة الإمارات لكافة الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا الشقيقة وتلبية تطلعات شعبها في التنمية والازدهار، وفق "وام".

وزار الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الثلاثاء الماضي دمشق في زيارة لسوريا هي الأولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ أكثر من 10 أعوام.

(ش ع)