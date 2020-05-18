​​​​​​​بيدرسن يدعو إلى محادثات روسية أمريكية لإنهاء الحرب السورية

وقال بيدرسن إنه كانت هناك العديد من الفرص الضائعة في العقود الماضية للانتقال من الصراع إلى المسار السياسي، و تلك اللحظات الضائعة أعقبها تجدد العنف وتصلب المواقف بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية".

وأضاف "يجب ألا نكرر هذا النمط".

وقال بيدرسن إن هناك قلق من أنه بالرغم من تراجع العنف إلى حد ما في الوقت الحالي، إلا أنه قد يتصاعد في أي وقت، وخيبة أمل عميقة من أن العملية السياسية لم تحقق تحسينات ملموسة للشعب السوري.

وقال أمام المجلس الأعلى للأمم المتحدة: "هناك إحساس واسع الانتشار بأن المنافسة الدولية أكثر بروزاً من التعاون، حيث يدفع السوريون الثمن".

وشجع الولايات المتحدة وروسيا مع الآخرين على الانخراط في الحوار.

وختم بيدرسن "هناك حاجة للعمل معا لدعم جهود متجددة في عملية سياسية بقيادة سورية، مملوكة لسوريا، وبتيسير من الأمم المتحدة، نحو تسوية سياسية تستند إلى قرار مجلس الأمن لعام 2015 الذي أقر خارطة الطريق للسلام بما في ذلك صياغة دستور جديد وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة".

(م ش)