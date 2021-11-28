​​​​​​​بيدرسن إلى دمشق هذا الأسبوع واللجنة الدستورية تتصدر الزيارة

ويصل غير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى دمشق، هذا الأسبوع، في زيارة تتصدرها اللجنة الدستورية.

ونقلت صحيفة "الوطن" التابعة لحكومة دمشق، اليوم الأحد، عن مصادر دبلوماسية في دمشق تأكيدها أن بيدرسن، الذي سيصل بعد غد الثلاثاء، سيلتقي وزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد.

ومن المفترض أن يبحث بيدرسن في دمشق إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور في جنيف.

وكان من المتوقع أن تعقد هذه الجولة قبل نهاية هذا العام، إلا أن مصدراً دبلوماسيّاً رجّح للصحيفة أن يتم تأجيلها إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة وربما إلى مطلع شهر شباط/ فبراير المقبل.

وكشفت المصادر أن بيدرسن، وعقب انتهاء زيارته، سينتقل إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع "التحالف الدولي ضد داعش" المقرر في الثاني من الشهر المقبل، والذي سينعقد على مستوى كبار الموظفين.

هذا ولم تفضِ الجولات السابقة لما يسمى اللجنة الدستورية، عن أي تقدم، نظراً لانحصار المشاركة في اجتماعاته بين الساعين للسلطة ممثلين عن حكومة دمشق وموالين لتركيا، وسط استبعاد القوى الديمقراطية في سوريا.

(د ع)