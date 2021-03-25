​​​​​​​بيانات...محاكمة تركيا لجيجك كوباني خرق للقوانين الدولية

أصدرت محكمة الجنايات التركية قرارًا بالسجن المؤبد بحق المقاتلة في صفوف وحدات حماية المراة، جيجك كوباني (دوزكين تمو)، التي وقعت بتاريخ 21 تشرين الأول عام 2019 أسيرة بعد أن أُصيبت بجروح، في يد مرتزقة جيش الاحتلال التركي في قرية مشيرفة التابعة لناحية عين عيسى في شمال وشرق سوريا، أثناء هجمات الدولة التركية، وسلمها المرتزقة لتركيا.

وتنديدًا بالحكم المؤيد، أصدر اتحاد المحامين في إقليم عفرين ونساء مجلس مقاطعة عفرين، وإدارة المرأة في الرقة، بيانات منفصلة، أكدت من خلالها أن محكمة جيجك في تركيا مخالف للقانون الدولي.

بيان اتحاد المحامين

وتجمّع العشرات من حقوقيي إقليم عفرين أمام مبنى ديوان العدالة الاجتماعية في قرية تل سوسن بناحية احداث في مقاطعة الشهباء، وحاملين صور المقاتلة جيجك كوباني.

وقرئ البيان باللغتين العربية والكردية، من قبل أعضاء اتحاد المحامين لإقليم عفرين، باللغة العربية من قبل مصطفى كوّلك، وباللغة الكردية من قبل روشين حدو.

وجاء في نص البيان:

"مازال الاحتلال التركي والمرتزقة التابعون لها مستمرين بارتكاب جميع أشكال الجرائم بحق أهالي المناطق المحتلة في ((عفرين وكري سبي وسري كانيه)) وخاصة بحق أبناء الشعب الكردي، حيث ارتقت هذه الجرائم إلى جرائم حرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وهذا ما أكدته التقارير الصادرة عن اللجان الدولية ومنها لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا.

إلا أن دولة الاحتلال التركي لم تكتف بارتكاب هذه الجرائم في الأراضي المحتلة من سوريا، بل قامت أيضًا بنقل المخطوفين ومحاكمتهم أمام المحاكم التركية، حيث أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا تتهم فيه قيام دولة الاحتلال التركي بنقل ((63)) مختطفًا من أهالي سري كانيه إلى تركيا ومحاكمتهم بموجب القوانين التركية وإصدار أحكام تعسفية بحقهم.

وآخر هذه الأحكام، كان الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات التركية بحق المقاتلة ((جيجك كوباني)) بالسجن المؤبد، والتي تم أسرها من قبل مرتزقة الاحتلال التركي أثناء هجومهم على سري كانيه وتل أبيض.

إن ما تقوم به تركيا من نقل المختطفين والأسرى ومحاكمتهم أمام المحاكم التركية يخالف القانون الدولي الإنسانين ويخالف مبادئ اتفاقات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين لعام 1977، والملحقين لاتفاقات جنيف الأربعة وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بشأن معاملة أسرى الحرب وخاصة المادة الرابعة، وحيث إن المقاتلة جيجك كوباني تعتبر أسيرة حرب.

وإننا في اتحاد المحامين لإقليم عفرين نناشد لجنة الصليب الأحمر الدولي التدخل السريع وإبطال حكم المحكمة التركية واعتبار المقاتلة جيجك كوباني أسيرة حرب، كما نطالب الحكومة السورية بالتدخل ومطالبتها بالمقاتلة جيجك كوباني كونها من رعايا ومواطني الجمهورية السورية".

'نساء عفرين والرقة: محاكمة جيجك كوباني هي خرق للقوانين الدولية'

وفي سياق متصل، أدلت نساء مجلس مقاطعة عفرين وعضوات إدارة المرأة في الرقة ببيانين منفصلين.

وقرئ بيان نساء عفرين في ساحة مخيم سردم من قبل عضوتين في مجلس مقاطعة عفرين، باللغة الكردية من قبل ليلى حفطارو، وباللغة العربية من قبل خاتون سلطان.

وفي الرقة قرئ البيان أمام مبنى إدارة المرأة في الرقة من قبل العضو في مكتب التدريب للمرأة خود العيسى وجاء في نص البيان.

وخلال البيانين، استنكرت النساء الحكم الذي أصدرته المحكمة التركية على جيجك كوباني، واعتبروه خرقًا للقوانين الدولية.

فيما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل وإيقاف جرائم تركيا، وأكدوا أن جيجك كوباني هي مواطنة سورية كانت تدافع عن أرضها ضد المحتلين.

(كروب/سـ)

ANHA